Covid automat by sa mal spustiť čiernou fázou. Čo to znamená a ako sa budú opatrenia následne uvoľňovať

Na Slovensku bude od 8. februára platiť tzv. covidový automat. Potvrdil to premiér Igor Matovič (OĽaNO) v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo.

V pondelok minister zdravotníctvaMarek Krajčí (OĽaNO) spresnil, že by sa mal spustiť v najprísnejšej, čiernej fáze, ktorá by platila pre celú krajinu. Zároveň by sa mohol sprísniť zákaz vychádzania po vzore Grécka, pričom na povolenie porušiť ho by bolo potrebné SMS potvdenie od štátu.

Automat áno, testovanie nie

Covidový automat vytvára v koalícii napätie napriek tomu, že bol vládou schválený už v decembri 2020. Dôvodom je obava z „nekonečnej série celoplošných testovaní“, ktorú vyjadrila vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Proti ďalšiemu celoplošnému testovaniu sú však aj koaličné strany Sme rodina a Sloboda a Solidarita. Obe presadzujú názor, že testovať by sa malo už len v najviac postihnutých regiónoch.

Je teda otázne, či nakoniec 8. januára bude covid automat spustený v podobe, v akej bol schválený. Zmeny by mohli nastať aj po utorkových rokovaniach pandemickej komisie.

Napriek nejasnostiam ohľadom frekvencie a rozsahu testovania však nateraz platí, že by sa mal COVID automat spustiť 8. februára pre celú krajinu. „V koalícii máme dve dohody. Prvou je, že sa budeme riadiť COVID automatom a druhá, že bude platiť od 8. februára,“ povedal premiér.

Rozhodovať bude počet pacientov v nemocniciach

Covid automat rozlišuje sedem stupňov pandémie, ktoré by sa mali uplatňovať podľa troch hlavných ukazovateľov. Prvým je priemerný počet prípadov za 7 dní, druhým nárast počtu hospitalizovaných pacientov v nemocniciach a tretím efektívne reprodukčné číslo.

Vyhodnocovanie týchto parametrov by malo zabezpečiť predvídateľnosť opatrení tak, aby občania vedeli, aké obmedzenia alebo naopak uvoľnenia ich najbližšie týždne čakajú.

Odberné miesto na Základnej škole Námestie mladosti v Žiline, kde pomáhali počas celoplošného skríningového testovania na ochorenie COVID-19 poľskí lekári a zdravotníci. Foto: SITA/ŽSK.

K prechodu medzi fázami automatu by malo dôjsť pri splnení dvoch z troch ukazovateľov automatu na celonárodnej úrovni.

Uvoľnenie nastane, ak sa zlepší ukazovateľ počtu hospitalizovaných pacientov v nemocniciach a aspoň jeden z ďalších dvoch indikátorov. V praxi nastane po uplynutí 10 dní od prvotného zaznamenania zlepšenia.

Ako povedal na pondelkovej tlačovej konferencii Krajčí, spustenie automatu 8. januára by malo začať priamo v tej najhoršej, teda v čiernej fáze.

Ako to bude vyzerať