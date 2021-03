COVID automat od 1. marca opäť prefarbil Slovensko, iba v šiestich červených okresoch platí negatívny test 14 dní

Od pondelku 1. marca COVID automat opäť inak zafarbil Slovensko. Celá krajina aj naďalej ostáva v čiernej farbe, v rámci regionálneho rozdelenia však už máme 20 čiernych okresov, ďalších 53 je bordových a zvyšných šesť okresov je červených.

Okresy Kežmarok, Námestovo, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Tvrdošín sa od pondelku nachádzajú v červenej zóne. Na cestu do práce tak ľuďom bude stačiť negatívny výsledok testu na prítomnosť ochorenia COVID-19, nie starší ako dva týždne. Výnimku majú iba pracovníci škôl a školských zariadení, ktorí aj v prípade, že pochádzajú z jedného zo šiestich uvedených okresov, musia mať negatívny test, a to nie starší ako sedem dní.

Farebné rozdelenie okresov podľa COVID automatu od 1. marca Čierne okresy na Slovensku (20) Bánovce nad Bebravou, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Revúca, Rožňava, Šaľa, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen Bordové okresy na Slovensku (53) Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Bratislava (I. – V.), Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Komárno, Košice (I. – IV.), Košice – okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina, Zlaté Moravce Červené okresy na Slovensku (6) Kežmarok, Námestovo, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Tvrdošín

Zo zvyšných okresov sa 53 nachádza v bordovej farbe COVID automatu, ďalších 20 je v čiernej farbe. Pre obe farby platí povinnosť, že ľudia sa pri ceste do práce musia preukazovať negatívnym výsledkom testu, nie starším ako sedem dní.

Farebné rozdelenie okresov podľa COVID automatu od 1. marca. Zdroj: korona.gov.sk

Negatívny test je potrebné predložiť aj pri ceste do prírody do iného okresu. Výnimkou sú čierne okresy, z ktorých nie je možné cestovať do prírody do iných okresov a ani vstupovať na ich územie za týmto účelom. V prípade cesty do prírody v rámci okresu nie je potrebné preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu.

Kto nepotrebuje negatívny test? zaočkovaní obidvomi dávkami vakcíny a ubehlo už 14 dní od podania druhej dávky

osoby, ktoré v uplynulých 90-tich dňoch prekonali ochorenie COVID-19

osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu

žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Prípadne má zákonný zástupca niektorú z výnimiek

pre účel cesty do prírody mimo okres nepotrebujú test ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra

V prípade detí do 10 rokov a osôb nad 65 rokov neplatí povinnosť preukázať sa negatívnym testom pri vstupe do aktuálne otvorených prevádzok (obchody, knižnice, pošta a iné)

Školy

V čiernych okresoch sú od 22. februára školy zatvorené. V bordových regiónoch má regionálny hygienik zhodnotiť, či je situácia vhodná, aby deti nastúpili do školy. Rodičia sa však môžu zároveň slobodne rozhodnúť, či svoje dieťa dajú do školy alebo bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Od 3. marca však budú platiť nové prísnejšie opatrenia, ktoré v nedeľu 28. februára schválila vláda. Ide celkovo desať okruhov opatrení, ktorých cieľom má byť zastavenie nárastu hospitalizácií v nemocniciach a spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.