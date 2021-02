COVID automat určil od 15. februára nové pravidlá vychádzania, iba v 13-tich okresoch do práce stačí negatívny test starší ako sedem dní

Slovensko je od 15. februára naďalej v čiernej fáze, ale pre jednotlivé okresy COVID automat určil nové pravidlá vychádzania podľa ich zafarbenia na základe epidemiologickej situácie. Až pätnásť okresov je v čiernej farbe, 51 v červenej a 13 v bordovej.

Čierne okresy na Slovensku Partizánske, Dunajská Streda, Galanta, Snina, Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Žiar nad Hronom Bordové okresy na Slovensku Banská Bystrica, Brezno, Prievidza, Bratislava, Malacky, Pezinok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Humenné, Medzilaborce, Komárno, Košice, Levice, Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice, Michalovce, Sobrance, Nové Zámky, Kežmarok, Levoča, Poprad, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Rimavská Sobota, Senica, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Myjava, Trenčín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Banská Štiavnica, Žarnovica, Bytča, Žilina, Detva, Krupina, Zvolen Červené okresy na Slovensku Bardejov, Senec, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poltár, Sabinov, Skalica, Gelnica, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník

Ako na sociálnej sieti Facebook informuje ministerstvo zdravotníctva, potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 (PCR alebo antigénový test), ktoré nie je staršie ako sedem dní, pre výnimky napr. do práce, je potrebné od pondelka vo všetkých okresoch okrem 13-tich, ktoré sú červené. „Výnimkou sú pracovníci škôl a školských zariadení, ktorí potrebujú do zamestnania test nie starší ako 7 dní na celom území,“ priblížilo ministerstvo vnútra.

Kto nepotrebuje negatívny test?

zaočkovaní obidvomi dávkami vakcíny a ubehlo už 14 dní od podania druhej dávky

osoby, ktoré v uplynulých 90-tich dňoch prekonali ochorenie COVID-19

osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu

žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Prípadne má zákonný zástupca niektorú z výnimiek

pre účel cesty do prírody mimo okres nepotrebujú test ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 tiež nepotrebujete ani do prírody v rámci okresu a ani pri individuálnom športovaní. „Povolené sú aj cesty do prírody aj do iných okresov (nie však čiernych), avšak tu sa už musíte vedieť preukázať testom s negatívnym výsledkom,“ upozorňuje rezort zdravotníctva. Povolené sú však len cesty do prírody, stretávanie sa s inými ľuďmi, ako sú členovia vašej domácnosti, je stále zakázané, z tohto dôvodu sú zakázané aj chaty. „Vycestovanie do prírody z ružového, červeného alebo bordového okresu do čierneho a opačne z čierneho okresu do ružového, červeného alebo bordového je zakázané. A takisto pohyb medzi čiernymi okresmi,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Školy

V čiernych okresoch sú od 15. februára školy zatvorené. „V bordových regiónoch má regionálny hygienik zhodnotiť, či je situácia vhodná, aby deti nastúpili do školy,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Rodičia sa však môžu zároveň slobodne rozhodnúť, či svoje dieťa dajú do školy alebo bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní.