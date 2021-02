COVID automatu hrozí kolaps v okrese Malacky, starostovia žiadajú rozšíriť odberné miesta

Primátori a starostovia obcí v okrese Malacky upozorňujú na hroziaci kolaps COVID automatu. „Aktuálne platný COVID automat zaradil náš okres do bordovej zóny. Z toho okrem iného vyplýva, že pri ceste do práce je povinnosťou mať negatívny test, starý maximálne sedem dní,“ uviedla hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová a dodala, že samosprávy pripomínajú, že testovanie má zabezpečiť ministerstvo zdravotníctva. „Odmietajú preto suplovať úlohu štátu a upozorňujú na hroziaci kolaps COVID automatu,“ doplnila.

Nedostatok odberných miest

Možností testovania v regióne je podľa predstaviteľov samospráv veľmi málo. „Dve stabilné odberné miesta v Malackách a dve v Stupave nedokážu pokryť potreby 70-tisícového okresu,“ uvádzajú. Tejto téme sa v utorok venovalo aj rokovanie Klubu starostov a primátorov okresu Malacky. Reprezentanti samospráv skonštatovali, že povinnosť obyvateľov absolvovať test raz za sedem dní sa takmer nedá zabezpečiť.

„Nepovažujeme za seriózne, aby sa štát zbavoval svojej zodpovednosti k odberovým miestam, ktorých je nedostatok. Starostovia už teraz pomáhajú so zabezpečením testovania rodičov detí, aby sa vôbec mohlo začať prezenčné vyučovanie v školách. Dôrazne vyzývame ministra zdravotníctva, aby vytvoril podmienky pre obyvateľov, ktorí sa pre neschopnosť vlády nemôžu dostať k testovaniu do práce,“ skonštatoval predseda klubu Boris Soukup.

Obsadené sú všetky termíny

Starostovia a primátori verejne pripomínajú, že zriaďovanie stálych odberných miest je v kompetencii štátu a zároveň vyzývajú ministerstvo zdravotníctva, aby bezodkladne rozšírilo počet stálych odberných miest v obciach regiónu.

„So starostami sme sa jednoznačne zhodli, že štát do dnešného dňa nezabezpečil odberové miesta, ktoré by kapacitne dostatočne pokryli záujem o testovanie obyvateľov okresu. Už dnes sú kompletne obsadené všetky termíny a reálne hrozí, že obyvatelia nebudú môcť naplniť povinnosť danú štátom, čiže nebudú mať v ruke požadovaný povinný test do práce. Skolabuje tak celý systém COVID automatu,“ upozornil po rokovaní klubu primátor Malaciek Juraj Říha.

„Ak by primátor v sobotu nezasiahol a nezabezpečil v réžii mesta otestovanie vodičov autobusov, od pondelka by v okrese Malacky skolabovala verejná doprava medzi regiónom a Bratislavou,“ uzavrela Pilzová.