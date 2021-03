COVID pas bude obsahovať informácie o vakcínach aj testoch, mal by byť tiež kompatibilný s riešeniami WHO

Digitálny „zelený pas“ by mal byť kompatibilný aj s riešeniami v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Po rokovaní strategickej Komisie pre európske záležitosti na úrovni štátnych tajomník (KEÚ) o tom informoval štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).

Doplnil, že Európska komisia (EK) v stredu 17. marca predstavila technické riešenie, ako by mohlo vyzerať budúce nové cestovanie po EÚ vďaka COVID digitálnym „zeleným pasom.“ Klus zdôraznil, že ide o dočasné riešenie.

Ako ďalej priblížil, v digitálnom „zelenom pase“ budú zahrnuté databázy o vakcinácii, teda o občanoch, ktorí vakcináciu absolvovali. Tiež o tom, aké absolvovali testy. Klus dodal, že spoločné uznávanie testov by mohlo pomôcť ľuďom, ktorí cezhranične dennodenne prechádzajú zo Slovenska do jednotlivých susedných krajín. Tiež by tam mala byť zahrnutá aj možnosť uvádzania dát v súvislosti s tými, ktorí COVID-19 prekonali.