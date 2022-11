Craig Ramsay sa po prekonaní pľúcnej infekcie vracia do práce a začne s prípravou slovenského tímu na Nemecký pohár

Kanadský tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay už priletel do Bratislavy, kde od pondelka povedie prípravu národného tímu na prvú tohtosezónnu turnajovú previerku.

Bude ňou Nemecký pohár v Krefelde, na ktorom si Slováci od štvrtka do nedele zmerajú sily s výbermi Rakúska, Dánska a Nemecka.

Pricestoval by už skôr

Pre 71-skúseného kouča bol presun z americkej Floridy do Európy s prestupom v Chicagu náročný. Na Slovensko by rovnako ako v predchádzajúcich rokoch priletel skôr ako v úvode novembra, no teraz mu to znemožnila choroba.

Podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) bojoval kouč reprezentácie SR s pľúcnou infekciou.

„Tešil som sa na moment, keď sa budem môcť vrátiť do práce. Je milé byť späť a vidieť starých známych, priateľov a kolegov. Potrvá mi síce pár dní, kým prekonám únavu, pretože cesta bola náročná. Som z nej trošku vyžmýkaný aj vzhľadom na chorobu, ktorá ma sužovala v uplynulých týždňoch. Pôjdem domov, ľahnem si a odpočiniem si. Dúfam, že o deň či dva budem pripravený vrátiť sa do práce,“ povedal Craig Ramsay pre HockeySlovakia.sk a o svojej chorobe doplnil: „Moje pľúca sa podarilo vyčistiť. Teraz potrebujem zosilnieť. Stratil som aj zopár kíl, no väčšinu som, našťastie, nabral späť. Potrebujem sa aklimatizovať, začať sa opäť výživne stravovať a vrátiť sa do práce. Oddych mi pomôže skoncentrovať sa a cítiť sa najlepšie, ako viem.“

Nomináciu musia upraviť

Počas októbra bol síce Kanaďan doma v USA, no pravidelne komunikoval s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom aj svojimi asistentmi.

Spolu pripravili nomináciu na Nemecký pohár, ktorú však budú musieť trochu meniť vzhľadom na vynútené absencie hráčov.

„Bude zaujímavé sledovať chlapcov v akcii na Nemeckom pohári. Som si istý, že budú hrať tvrdo a ukážu sa v dobrom svetle. Musia si uvedomiť, že toto je pre nich príležitosť napredovať, ukázať nám, čo dokážu a naznačiť, že chcú bojovať o miesto v tíme. Pre tento účel sú turnaje ako Nemecký pohár vynikajúce. Máme aj pár nových tvárí, ktoré nepoznám, ale určite ich spoznám. Spolieham sa na svojich asistentov, že ma zorientujú a spoločne nasmerujeme chlapcov správnym smerom,“ pokračoval Ramsay.

Skvelý prírastok do tímu

V sezóne 2022/2023 sa jeho realizačný tím rozrástol o ďalšieho asistenta, stal sa ním Peter Frühauf a pridal sa k Andrejovi Podkonickému a Jánovi Lašákovi.

Podľa webu SZĽH bude jeho prioritnou úlohou koučing v pozícii asistenta a vykonávať bude aj funkciu reprezentačného skauta.

„Frigo je skvelý prírastok do nášho tímu. Spolupracovali sme už v minulej sezóne počas prípravy na majstrovstvá sveta. Je to prvotriedny človek. Som si istý, že bude odvádzať skvelú prácu. Takú, ako robil už v apríli. Skúšal kontaktovať nových hráčov, zhováral sa s nimi. Som si istý, že k nám zapadne. Spolu budeme robiť len to, čo sme robili doteraz. Budeme pokračovať v našom systéme. Chceme hrať agresívne a tak rýchlo, ako dokážeme,“ dodal skúsený tréner Ramsay.