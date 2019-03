Cristiano Ronaldo by chýbal každému tímu, ale nemôžeme sa desať rokov sťažovať, vraví Luka Modrič

MADRID 5. marca (WebNoviny.sk) – Podľa chorvátskeho futbalistu Luku Modriča odviedol portugalský útočník Cristiano Ronaldo počas anabázy v Reale Madrid (2009-2018) neoceniteľné služby a je takmer nemožné ho nahradiť.

Zároveň podporil súčasného spoluhráča Garetha Bala, od ktorého sa očakávalo, že v tíme „bieleho baletu“ pomôže zaplniť prázdne miesto po CR7. Zatiaľ k tomu nedošlo a čoraz hlasnejšie sa začína špekulovať o možnom letnom odchode tohto Walesana zo španielskej metropoly.

Nájsť náhradu je nemožné

„Cristiano by chýbal každému mužstvu a nájsť zaňho náhradu je takmer nemožné. Zvlášť po tom, čo urobil pre Real Madrid,“ povedal 33-ročný rodák zo Zadaru Modrič na tlačovej konferencii pred utorňajším odvetným osemfinálovým duelom Ligy majstrov 2018/2019 proti Ajaxu Amsterdam.

„Špílmacher“ madridského mužstva sa nebál priznať, že prítomnosť Cristiana Ronalda mužstvu chýba. „Samozrejme, zvykol predsa dávať 50 gólov za sezónu a len tak nenájdete niekoho, kto to dokáže. Museli to vziať na plecia niektorí ďalší. Nemyslím to tak, že niekto iný by mal skórovať 50-krát za sezónu, ale keby sme mali aspoň troch, ktorí by zaznamenali 15-20 gólov… Žiaľ, takých nemáme, a preto si myslím, že toto je náš najväčší problém v tejto sezóne. Aj v nedávnych dueloch ´El Clásico´ sme mali množstvo šancí, ale keď ich nevyužijete, súper s kvalitou vás potrestá. Už je to však takto. Cristiano je preč a nemôžeme sa desať rokov sťažovať,“ doplnil vicemajster sveta z vlaňajšieho „mundialu“ v Rusku.

Podržal Garetha Bala

Modrič podržal spoluhráča Garetha Bala, ktorého v ostatnom čase viditeľne trápi jeho pozícia v madridskom mužstve. Rodák z Cardiffu po tom, ako dvomi gólmi rozhodol minulosezónne finále LM proti FC Liverpool (3:1), dúfal v pozdvihnutie svojho statusu na Štadióne Santiaga Bernabéua, opak je však pravda.

„Každý hráč sa počas kariéry ocitne vo fáze, keď sa necíti najlepšie. Všetci si tým prejdú. Nemôžeme však zabudnúť na to, čo pre nás urobil v minulosti. Túži čo najrýchlejšie prekonať zlé obdobie, ale niekedy také veci nejdú hneď,“ skonštatoval najlepší svetový futbalista Luka Modrič.