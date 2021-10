Cristiano Ronaldo chce v kariére pokračovať, plánuje aj MS 2026 v Severnej Amerike

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo aj ako 36-ročný láme klubové aj reprezentačné rekordy v strieľaní gólov, ale chce v tom pokračovať ešte niekoľko rokov.

Ronaldo je so 115 gólmi historickým rekordérom v počte zásahov v reprezentačnom drese a chcel by si zahrať aj na svetovom šampionáte nielen na budúci rok v Katare, ale aj v roku 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Ak sa mu to podarí, bude to historický rekordný zápis. S touto informáciu vyrukoval britský denník The Sun.

Cíti sa na to

„Momentálne má 36 rokov a o päť rokov bude mať 41. Lenže stále sa cíti zdravotne aj herne vo forme na to, aby absolvoval ešte dva svetové šampionáty. Ak sa mu budú vyhýbať zranenia, môže prekonať ešte niekoľko rekordov,“ napísal o útočníkovi Manchestru United portál thesun.co.uk.

Rovnaký zdroj pripomína, že ak sa Lionel Messi a Cristiano Ronaldo zúčastnia na budúci rok na záverečnom turnaji MS v Katare, budú to ich piate majstrovstvá sveta.

Stanú sa tak členmi klubu legiend s piatimi účasťami na MS, do ktorého patria Nemec Lothar Matthäus a Mexičania Rafael Márquez a Antonio Carbajal. Ak by to Ronaldo potiahol až do MS 2026 a Portugalsko by sa tam prebojovalo, stal by sa absolútnym rekordérom.

Premiéru mal v Nemecku

Štvornásobný držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu na svete mal premiéru na majstrovstvách sveta v roku 2006 v Nemecku.

Neskôr v portugalskom drese nechýbal v roku 2010 v Juhoafrickej republike, v roku 2014 v Brazílii ani v roku 2018 v Rusku. Na všetkých štyroch MS minimálne raz rozvlnil sieť, dovedna na nich nastrieľal sedem gólov.