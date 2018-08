Cristiano Ronaldo môže vyhrať Ligu Majstrov s tromi rôznymi klubmi, prestup do Juventusu bol jeho osud

TURÍN 22. augusta (WebNoviny.sk) – Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo sa môže stať len druhým hráčom v histórii po stredopoliarovi Clarenceovi Seedorfovi (Ajax Amsterdam, Real Madrid, AC Miláno), ktorému by sa podarilo vyhrať Ligu majstrov s tromi rôznymi klubmi.

„V živote sa dejú veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť, diktuje nám ich osud. To bol prípad aj môjho prestupu do Juventusu,“ uviedol v rozhovore pre DAZN 33-ročný C. Ronaldo, ktorý prestúpil zo španielskeho klubu Real Madrid do talianskeho Juventusu Turín za 112 miliónov eur. V minulosti pôsobil aj v anglickom Manchestri United a v portugalskom Sportingu Lisabon.

Portugalský reprezentant so 120 gólmi drží aktuálny rekord v počte strelených gólov v LM, v ktorej získal víťaznú trofej s Manchestrom United (2008), Realom Madrid (2014, 2016, 2017, 2018). Juventus doteraz naposledy triumfoval v LM v roku 1996.