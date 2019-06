Cristiano Ronaldo nás oboch posúva na vyššiu úroveň, priznal Lionel Messi

BUENOS AIRES 4. júna (WebNoviny.sk) – Argentínsky futbalista Lionel Messi sa v týchto dňoch pripravuje na blížiaci sa juhoamerický šampionát Copa América v Brazílii (14. júna – 7. júla).

Čoskoro 32-ročný rodák z Rosaria v rozhovore pre Fox Sports Argentina rozprával o svojej budúcnosti v reprezentačnom tíme, plánoch po ukončení aktívnej činnosti či vzťahu s Cristianom Ronaldom.

Messi sa sústredí na Copa América

Aj keď sa Messi momentálne plne sústredí na to, aby „Albicelestes“ pomohol vyhrať Copa América premiérovo od roku 1993, nevyhol sa otázke, či bude súčasťou argentínskeho národného mužstva aj na majstrovstvách sveta 2022 v Katare.

„Neviem, či budem hrať na MS v Katare. Dovtedy je ešte ďaleko. V minulosti sme boli blízko k víťazstvu na svetovom šampionáte, ale nevyšlo to. Cítim sa byť v skvelej forme, budem mať 32 rokov a netuším, ako dlho ešte budem môcť hrať. Do najbližšieho ´mundialu´ sa môže všeličo stať. Dúfam, že sa mi budú vyhýbať zranenia. Ak sa však budem cítiť dobre, chcel by som dovtedy pokračovať,“ uviedol Messi.

Hviezda španielskeho klubu FC Barcelona priznala, že po skončení kariéry nevidí svoju budúcnosť v pozícii trénera seniorského futbalového tímu. Radšej by sa chcel venovať deťom. „Nevidím sa ako hlavný tréner. Možno potom, keď prestanem hrať, dostanem vnuknutie a budem chcieť trénovať deti a pomáhať rozvíjať mládežníkov. To by som chcel robiť. Ale byť profesionálny tréner alebo kouč v Primera División? Nie,“ dodal vicemajster sveta z roku 2014 v Brazílii.

Rivalita s Cristianom Ronaldom

Messiho dlhé roky spája rivalita s Portugalčanom Cristianom Ronaldom. Ostatná dekáda by sa dala pomenovať aj ako éra týchto dvoch hráčov, ktorí svojimi individuálnymi schopnosťami ovládli svetový futbal. Argentínčan priznal, že prítomnosť CR7 ho posúva na vyššiu úroveň a mrzí ho, že už si proti nemu nemôže zahrať na španielskych trávnikoch po tom, ako C. Ronaldo v lete minulého roka prestúpil z Realu Madrid do Juventusu Turín.

„Bolo pekné proti nemu nastupovať, s ním bol Real Madrid silnejší. Už vtedy, keď odišiel, som povedal, že tomuto mužstvu bude chýbať, veď dával 50 gólov za sezónu a bol to kľúčový hráč. Chýba aj La Lige, pretože je to súťaž, v ktorej by sa mali koncentrovať špičkoví hráči. Nás oboch robil lepšími hráčmi, vždy sme sa snažili predbehnúť jeden druhého. Pomohlo to aj La Lige, z ktorej sa našou prítomnosťou stala lepšia súťaž,“ povedal Messi.

Fenomenálny Argentínčan taktiež poznamenal, že aj keď ho s Cristianom Ronaldom nespája blízky vzťah, nikdy medzi nimi nebolo vyložené nepriateľstvo. „Na slávnostných ceremoniáloch alebo v zápasoch sa akurát stretneme, ale je medzi nami dobrá atmosféra. Mimo ihriska nemáme žiadny vzťah. Bližšie sa nepoznáme, ale vždy keď sa stretneme, je to ako ´desať z desiatich´,“ skonštatoval Lionel Messi.