Cristiano Ronaldo opäť potiahol Portugalsko, tréner Santos ho prirovnal k portskému vínu

MOSKVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Dva zápasy a štyri góly. To je zatiaľ bilancia Cristiana Ronalda na majstrovstvách sveta vo futbale v Rusku. Po fenomenálnom piatkovom výkone ovenčenom hetrikom proti Španielsku, pokoril aj obranu Maroka.

Síce sa presadil iba raz, ale jeho zásah mal prívlastok víťazný. Portugalsko v stredu zdolalo africkú krajinu 1:0. Pre Maročanov to znamená, že ich záverečné vystúpenie v B-skupine proti Španielom bude rozlúčka s MS 2018.

Najdôležitejšie je víťazstvo

Tridsaťtriročný útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo sa presadil hneď v úvode duelu, keď hlavou využil center Joaa Moutinha. Zároveň sa stal najlepším hráčom zápasu. Portugalská hviezda sa svojím 85. gólom v národnom mužstve zapísala do histórie, nikto z Európy na svojom konte nemá viac „zárezov“. Doteraz sa o prvé miesto delil s maďarskou legendou Ferencom Puskásom.

„Štatistiky ma nezaujímajú. Najdôležitejšie je víťazstvo, a to, že sme sa výrazne posunuli k postupu zo skupiny, máme štyri body a sme naozaj blízko k osemfinále,“ cituje periodikum Marca vyjadrenie Ronalda, ktorý ďalej poznamenal: „Samozrejme, vždy som šťastný, keď sa mi podarí skórovať, navyše víťazný gól. Musíme však všetci pokračovať v dobrej práci.“

Necháva si narásť briadku

Ronaldo nezaujal iba gólmi, ale aj novou briadkou. Novinárom vysvetlil, že nejde o nedbalosť, ale o stávku so spoluhráčom Ricardom Quaresmom: „Boli sme spoločne v saune. Keď som sa holil, povedal som si, že si kúsok nechám, a keď sa mi podarí dať v stredu gól, neoholím ju do konca šampionátu,“ povedal so smiechom ťahúň portugalskej ofenzívy. Jeho prínos si uvedomuje aj tréner Fernando Santos.

Podľa neho je udivujúce, akou kvalitou disponuje Ronaldo napriek pokročilému futbalovému veku. „Je ako portské víno. Dokáže skvele ťažiť zo skúseností, ktoré nadobudol vekom,“ uviedol Santos.

Stačí mu jedna šanca k skórovaniu

Portugalci sa tešia z triumfu, ktorý im pravdepodobne zabezpečí účasť v osemfinále. Na druhej strane Maročania vedia, že ich púť „mundialom“ sa skončí v pondelok 25. júna zápasom so Španielmi. Afričania pritom mali príležitosti na vyrovnanie, stopér Medhi Benatia dokonca viaceré, on aj Hakim Ziyech však nedokázali dostať loptu poza chrbát Ruia Patrícia.

„Hrali sme odvážne, riskovali, ale nedostali sme odmenu. Maroko má dobrých futbalistov, ale chýba nám Cristiano Ronaldo – hráč, ktorému stačí jedna šanca a skóruje,“ povedal tréner Maroka Hervé Renard pre francúzsky denník L’Équipe.

Hoci sa jeho zverenci nepresadili v doterajších dvoch zápasoch, Renard nie je z ich výkonov sklamaný: „Pred dvoma rokmi sme boli v rebríčku FIFA na 81. mieste, teraz sme 41. Po dvadsiatich rokoch sme sa kvalifikovali na MS a ukázali, že vieme hrať futbal. Myslím si, že celá krajina na nás môže byť hrdá,“ uzavrel 49-ročný Francúz v službách Maroka.

