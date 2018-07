Aktualizované: Prestupová bomba je dokonaná, Cristiano Ronaldo opúšťa Real Madrid a posilní Juventus

aktualizované: 10. júla 18:55

TURÍN 10. júla (WebNoviny.sk) – Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo opúšťa po deviatich rokoch španielsky veľkoklub Real Madrid a smeruje do talianskeho Juventusu Turín. Madridský tím v utorok potvrdil, že sa s Juventusom dohodol o Ronaldovom prestupe.

Tridsaťtriročný Ronaldo je po vypadnutí Portugalska v osemfinále XXI. majstrovstiev sveta v Rusku na dovolenke v Grécku, kam v utorok odletel prezident „starej dámy“ Andrea Agnelli, aby sa s Ronaldom stretol.

Špekulácie o Ronaldovom presune na trase Madrid – Turín nabrali na obrátkach minulý týždeň, keď sa v španielskej televíznej relácii Jugones objavil novinár Josep Pederol, blízky priateľ prezidenta Realu Madrid Florentina Péreza.

V priamom prenose ako prvý prezradil, že Cristiano by sa mohol presťahovať do Juventusu za čiastku na úrovni 100 miliónov eur. Zároveň by si platovo polepšil, keďže by zarábal 30 miliónov eur ročne.

Hráčov agent Jorge Mendes pre portugalské médiá uviedol, že Cristiano Ronaldo bude Realu Madrid „skutočne vďačný“, ak mu vedenie úradujúceho európskeho klubového šampióna umožní odchod.

„Ronaldo bude vždy vďačný klubu, prezidentovi, riaditeľovi, zdravotníckemu personálu, všetkým zamestnancom bez výnimky a všetkým fanúšikom Realu Madrid po celom svete,“ cituje Mendesove slová denník Record. „Ak dôjde k prestupu, bude to nová etapa a nová výzva v jeho skvelej kariére,“ dodal Mendes.