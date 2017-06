Cristiano Ronaldo sa stal otcom dvojičiek, údajne ich vynosila náhradná matka

MADRID 11. júna (WebNoviny.sk) – Špičkový portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal otcom dvojičiek, ktoré vynosila náhradná matka na západnom pobreží Spojených štátov amerických. Informujú o tom viaceré portugalské médiá, ale správy zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené.

“Volajú sa Mateo a Eva. Sú to mená Ronaldových dvojčiat. Narodili sa vo štvrtok náhradnej matke. Bolo to tajomstvo, ktoré Cristiano nechcel vyzradiť pred svetom,” uviedla vo svojom vysielaní portugalská televízia SIC. Ronaldo ani ľudia z okruhu jeho najbližších zatiaľ na publikované informácie oficiálne nezareagovali. Britský bulvár The Sun už v marci informoval o tom, že Ronaldo sa stane otcom dvojičiek, ktoré vynosí náhradná matka v USA.

Tridsaťdvaročný Cristiano Ronaldo už má 6-ročného syna Ronalda Juniora. Po jeho narodení v roku 2010 sa táto správa dostala do sveta prostredníctvom oficiálnych profilov jedného z najlepších svetových futbalistov na sociálnych sieťach. Ronaldo je aktuálne vo vzťahu so španielskou modelkou Georginou Rodríguezovou.

Cristiano Ronaldo má za sebou veľmi úspešnú sezónu, ktorá sa ešte stále neskončila. V drese Realu Madrid vybojoval triumf v najvyššej španielskej súťaži La Lige a nedávno aj prestížnu trofej v Lige majstrov, a to dokonca tretíkrát za ostatné štyri roky.

Vo finále vo waleskom Cardiffe prispel k triumfu Realu nad Juventusom Turín (4:1) dvoma gólmi. V sezóne 2016/2017 skvelý portugalský kanonier na klubovej aj reprezentačnej úrovni zaznamenal dovedna 54 gólov. Ďalšie môže pridať na blížiacom sa Pohári konfederácií FIFA v Rusku.