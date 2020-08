Crosby, McDavid, Tavares, Malkin či Matthews. Žiarivé hviezdy NHL si na Stanley Cup nesiahnu

V play-off NHL si v tejto neštandardnej a výrazne natiahnutej sezóne zahrá sedem slovenských hokejistov. Až šiesti z nich mali istotu už pred letným reštartom, keďže si obliekajú dresy tímov, ktoré si účasť v play-off vybojovali dostatočným ziskom bodov a umiestnením v konečnej tabuľke základnej časti.

Ide o dvojicu z Bostonu Bruins (Zdeno Chára, Jaroslav Halák), dvojicu z Washingtonu Capitals (Richard Pánik, Martin Fehérváry), Erika Černáka z Tampy Bay Lightining a Andreja Sekeru z Dallasu Stars. K tomuto poltuctu pribudol z kvalifikačného predkola play-off iba útočník Tomáš Tatar z Montrealu Canadiens.

Čierne série zavŕšilo Toronto

Zaujímavejšie ako dlhodobo klesajúce počty Slovákov v NHL sú však absencie žiarivých hviezd medzi 16 najlepšími tímami. A nie je ich málo. Montreal sa vyradením Pittsburghu postaral o to, že v hlavnom play-off si nezahrajú útočníci Sidney Crosby a Jevgenij Malkin, chýbať budú aj stroje na body z Edmontonu Connor McDavid a Leon Draisaitl, bodonosný ruský krídelník New Yorku Rangers Artemij Panarin a rovnako aj skvelí útočníci Floridy Jonathan Huberdeau a Aleksander Barkov či elitný obranca Nashvillu Roman Josi. Všetky tímy s týmito skvelými hokejistami stroskotali už v predkole, ktoré sa hralo na tri víťazné zápasy.

Čierne série favoritov zavŕšilo v nedeľu Toronto, ktoré sa tiež nepozrie do play-off po prehre s Columbusom 0:3 v piatom zápase série. A pritom práve torontská hala Scotiabank Arena je hostiteľom play-off Východnej konferencie NHL. V drese Maple Leafs sa so sezónou rozlúčili útočníci Auston Matthews, John Tavares či obranca Morgan Rielly. Rovnako si v 16-člennej vyraďovačke nezahrá slovenský bek Martin Marinčin, ktorý v rozhodujúcom zápase strávil na ľade 16:29 min a pripísal si dve zablokované strely aj mínusový bod. Fanúšikovia Toronta čakajú na víťaznú sériu svojho tímu v play-off od roku 2004.

Kubalík pomohol vyradiť Edmonton

„Je ťažké vyjadriť slovami naše sklamanie. Je to veľmi zlý pocit a chvíľu to potrvá, kým sa s tým vyrovnáme. Je to možno ešte horšie ako pred rokom, keď nás v prvom kole vyradil Boston,“ uviedol obranca Morgan Rielly na webe NHL. „Akonáhle sa súper dostal do vedenia, zamkol svoje pásmo a len veľmi ťažko sme sa dostávali do šancí,“ poznamenal útočník Toronta Mitchell Marner. Tréner Sheldon Keefe doplnil: „Niektorí naši hráči odviedli dobré výkony, ale boli aj takí, ktorí sa nepriblížili k tomu najlepšiemu, čo vedia.“

Ešte pred reštartom NHL sa český útočník vo farbách Chicaga Dominik Kubalík pochvalne vyjadril o hre dua z Edmontonu McDavid – Draisaitl. „Tak krásne sa na nich pozerá, samozrejme, len vtedy, keď nehrajú proti nám.“ Napokon bolo všetko inak, lebo Chicago vyradilo Edmonton 3:1 na zápasy a vo dvoch stretnutiach rozhodli o triumfe Blackhawks práve góly 24-ročného Čecha. Doslova exceloval hneď v prvom zápase, pri výhre 6:4 sa blysol 5 bodmi za 2 góly a 3 asistencie.

Crosby ocenil hru Montrealu

„Vždy je pekné, keď si môžete pripísať nejakú zásluhu na víťazstve svojho tímu,“ skromne podotkol Kubalík aj podľa idnes.cz. Predčasne skončila aj jedna z najväčších hviezd NHL Sidney Crosby, Penguins zostali na štíte Montrealu Canadiens. Kapitán Pittsburghu trpko skonštatoval: „V sérii hranej na tri víťazstvá sa môže stať čokoľvek. Oceňujem hru Montrealu, ktorý si počínal veľmi dobre. Aj my sme predviedli dobré veci, ale nestačilo to.“

„Play-off sa ešte ani poriadne nezačalo a už prišlo o množstvo zo svojho lesku. Namiesto hviezd budú musieť zaujať iní hráči. A možno sa zrodia nové hviezdy,“ zamysleli sa redaktori webu The Athletic. Pripomínajú, že už pred rokom sa zrodil v Stanley Cupe víťaz, ktorí nemal v tíme hviezdne obsadenie, skôr poctivých robotníkov a odolných chlapov. A St. Louis zatiaľ zostáva v hre.