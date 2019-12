Črtá sa nová rakúska vláda, Kurzovi ľudovci a Zelení sú už len krôčik od dohody

Subjekty vyjednávajúce o vstupe do spoločnej koaličnej vlády v Rakúsku, teda Rakúska ľudová strana (ÖVP) expremiéra Sebastiana Kurza a strana Zelení – Zelená alternatíva, sú už len krôčik od podpísania koaličnej dohody.

Ako v pondelok vyhlásil Kurz, strany ešte „nie sú v cieľovej rovinke“, no už sa im podarilo odstrániť tie najväčšie prekážky, ktoré im bránili v uzatvorení dohody, a teraz ju už len „dolaďujú“.

Vysoké víťazstvo ľudovcov

Podľa rakúskych médií je veľmi pravdepodobné, že strany oznámia dohodu o koaličnej spolupráci už v stredu, teda na Nový rok, a Zelení budú následne v sobotu na straníckom sneme hlasovať o jej prijatí.

V septembrových parlamentných voľbách vysoko, so ziskom 37,5 percenta hlasov, zvíťazili Kurzovi ľudovci, na druhom mieste skončila so ziskom 21,2 percenta Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) a na treťom Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá získala 16,2 percenta hlasov.

Štvorpercentnú hranicu zvoliteľnosti prekročili ešte Zelení – Zelená alternatíva, ktorí sa tak do parlamentu opäť vracajú po tom, čo z neho pred dvoma rokmi prekvapivo vypadli, a tiež nová liberálna strana Nové Rakúsko a Liberálne fórum (NEOS). Zelení získali 13,9 a NEOS 8,1 percenta hlasov.

Aféra predsedu FPÖ

Predchádzajúcu vládu, v ktorej bola koaličným partnerom ľudovcov nacionalistická FPÖ, v marci položila aféra okolo uniknutej nahrávky z dovolenkovej vily na Ibize.

Vtedajší predseda FPÖ Heinz-Christian Strache na nej s osobou, o ktorej si myslel, že zastupuje záujmy ruských oligarchov, žoviálne rozoberal možnosti štátnych zákaziek výmenou za finančnú podporu z Ruska pre FPÖ.

FPÖ po septembrových voľbách ohlásila, že by radšej išla do opozície a získala tak čas na určitú konsolidáciu. Kurz krátko na to začal vyjednávať o vládnej spolupráci so Zelenými, ktorí sú vo väčšine otázok politickým protipólom FPÖ.

Ak sa Kurz opäť stane rakúskym kancelárom, opätovne získa aj titul najmladšieho úradujúceho premiéra na svete. Ten momentálne drží 34-ročná fínska premiérka Sanna Marin. Kurz má 33.