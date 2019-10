Csaba sa chcel rýchlejšie dostať k novému číslu vozidla, za úplatok sa dostal na súd

Na peňažný trest päťsto eur za podplácanie policajta ako verejného činiteľa odsúdil vo štvrtok samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici podnikateľa Csabu N. z okresu Nové Zámky. Csaba dal 20 eur službukonajúcemu policajtovi, aby dostal poradové číslo potrebné na prihlásenie auta pre svojho bratranca.

Skutok sa stal v máji minulého roku v Štúrove v kancelárii klientskeho centra. Csaba dal úplatok službukonajúcemu policajtovi Okresného dopravného inšpektorátu z Nových Zámkov. Za to mu policajt vydal nové evidenčné číslo pre auto Nissan Quashqai, ktoré patrí príbuznému Csabu.

Csaba sa ku korupcii priznal a konanie oľutoval. S prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry uzavrel dohodu o vine a treste, ktorú súd schválil. Rozsudok je právoplatný, pretože súčasťou dohody je záväzok obvineného, že sa voči nemu neodvolá. Ak by pokutu nezaplatil, musel by ísť na jeden mesiac do väzenia.

Sudca ŠTS podotkol, že v prospech Csabu N. ako poľahčujúce okolnosti svedčili priznanie a doterajší bezúhonný život. Sudca tiež vyslovil presvedčenie, že sa z prípadu dostatočne poučil a podplácať už nebude.