Priestor pre čiernych pasažierov v EÚ sa bude zmenšovať, tvrdí Cséfalvyová

BRATISLAVA 3. septembra (WebNoviny.sk) – Eurozónu treba podľa poslankyne NR SR Kataríny Cséfalvayovej (Most-Híd) posilniť a je nutné zjednotiť rozpočtovú politiku. „Ak chceme, aby euro nielen prežilo, ale bolo aj dlhodobo silnou a stabilnou menou, treba eurozónu posilniť a zjednotiť rozpočtovú politiku,“ povedala poslankyňa NR SR a podpredsedníčka Výboru pre európske záležitosti Katarína Cséfalvayová.

„Otvorená je debata o bankovej únii, únii kapitálových trhov, jednotnej ochrane vkladov, či dokonca o podobe daňovej harmonizácie a eurobondoch. Ešte zásadnejšími sa však musia stať dodržiavanie už platných dohôd ako Paktu stability a rastu a taktiež tvrdšie sankcie za ich nedodržiavanie,“ povedala v rozhovore pre agentúru SITA.

Poslankyňa si vie predstaviť aj spoločný základ dane. „Toto, ale aj ďalšie detaily budú predmetom rozhovorov. Považujem za dôležité, aby sme pri týchto rozhovoroch sedeli pri stole, mali svoj hlas, povedali svoj názor a hľadali spojencov. To považujem za ďaleko zmysluplnejšie, ako si odsadnúť do kúta a z diaľky sledovať, ako sa rozhoduje o našej spoločnej mene,“ povedala Katarína Cséfalvayová, podľa ktorej je to o kompromisoch.

„Budeme ich musieť robiť, lebo si treba uvedomiť, že priestor pre čiernych pasažierov v EÚ sa bude zmenšovať. Po Brexite bude tlak na štáty, ktoré chcú výhody, ale schovávajú sa, keď treba riešiť spoločné problémy. Takíto čierni pasažieri to budú mať stále a stále ťažšie,“ uviedla poslankyňa Cséfalvayová.