Cudzinci sa dobrovoľne vracajú do Poľska, registráciu do systému eHranica odmietajú

Absolútna väčšina cestujúcich na hraničnom prechode Podspády – Jurgov (okres Poprad) s Poľskom nie je registrovaná v aplikácii ehranica. Pre agentúru SITA to uviedla Jana Ligdayová, hovorkyňa Oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove.

„Ak ide o cudzincov, tak približne polovica sa dobrovoľne vracia naspäť do Poľska, lebo sa nechcú registrovať,“ uviedla Ligdayová. Dodala, že situácii by pomohlo, ak by cestujúci na hraničný priechod prišli už zaregistrovaní, keďže registrácia jednej osoby môže pre slabý signál a jeho výpadky trvať aj desať minút.

Sprísnené kontroly na hraniciach

V Trnavskom kraji sú od pondelka zatvorené hraničné priechody Skalica – Sudoměřice a Brodské – Lanžhot. Všetky ďalšie priechody cez hranice v Trnavskom kraji sú otvorené, platia na nich však sprísnené kontroly protipandemických opatrení.

Podľa Mária Bónu z Oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici sú všetky hraničné priechody v Banskobystrickom kraji v poriadku, bez komplikácií a bez výrazného zdržania.

Jazdný pruh pre zaočkovaných

Na všetkých hraničných priechodoch, ktoré sú otvorené, kontroluje polícia pri zdravotno-bezpečnostných kontrolách splnenie povinnosti registrovať sa pomocou webu ehranica alebo splnenie podmienok, ktoré umožňujú vyhnúť sa karanténe.

„Tam, kde je to možné, najmä na veľkých cestných priechodoch, bude vytvorený čo najväčší možný počet jazdných pruhov, pričom jeden jazdný pruh bude určený pre očkované osoby,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Tá zároveň žiada občanov, aby z dôvodu urýchlenia procesu na hraniciach mali už vopred pripravené všetky potrebné dokumenty alebo mobilné zariadenia s potvrdeniami na kontrolu.