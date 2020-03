Cudzinci sa na Slovensko nedostanú, na hraniciach sa pre koronavírus zavádzajú kontroly

Slovensko pre koronavírus zavádza od piatku od 7:00 hraničné kontroly na priechodoch so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľska. Uviedla to vo štvrtok po zasadnutí ústredného krízového štábu ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) s tým, že na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Potvrdenie o zamestnaní

Ministerka zároveň vyzvala osoby, ktoré žijú v prihraničných regiónoch Rakúska a Maďarska a na Slovensku pracujú, aby si u zamestnávateľa vybavili potvrdenie o zamestnaní. Pri hraničných kontrolách totiž môžu byť vybavení prednostne.

Osoby, ktoré sa na Slovensko vrátia zo zahraničia, by podľa rozhodnutia ústredného krízového štábu mali absolvovať 14-dňovú karanténu, pričom ak majú obavy, že by mohli koronavírusom nakaziť svojich príbuzných, budú môcť karanténu absolvovať v zariadeniach rezortu vnútra.

Povinnosť karantény teda platí aj pre osoby, ktoré prišli z iných krajín ako Čína, Taliansko, Irán alebo Južná Kórea. Dodržiavanie karantény bude podľa Sakovej štát prísne sledovať. „Budeme mať informácie od operátorov a presne bude vedieť, odkiaľ ten daný človek prišiel,“ povedala.

Slovenskí občania, ktorí pracujú v okolitých štátoch by podľa Sakovej mali zvážiť, či do práce pôjdu a nemôžu si napríklad zvoliť prácu z domu alebo vypísať si dovolenku, pokiaľ sa v ich okolí objavila nákaza.

Keď netreba, necestujte nikde

„Ohrozujú tým nielen seba, ale aj všetkých ostatných,“ povedala Saková. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) ju doplnil s tým, že momentálne by nemal cestovať „nikto nikde“. „Keď netreba, necestujte nikde. Tí, čo idú za prácou, dávajte si na seba pozor,“ vyhlásil premiér.

Ako ďalej uviedol, štát bude v najbližšej dobe riešiť aj problém možného tranzitu Ukrajincov cez Slovensko späť na Ukrajinu. „Pretože okolité krajiny chcú uzavrieť hraničné prechody s Ukrajinou,“ povedal s tým, že niekoľko desiatok tisíc Ukrajincov sa bude snažiť dostať domov.

Saková tiež uviedla, že klientské centrá štátnej správy obmedzia svoju činnosť na tri hodiny denne. „Takisto budeme obmedzovať počet ľudí, ktorí nám budú vstupovať do klientských centier a na okresné úrady tak, ako je to v dnešnej dobe už zavedené na pobočkách pošty,“ povedala ministerka. Všetky zavedené opatrenia by mali trvať 14 dní.