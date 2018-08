Cudzinec dostal za dopravnú nehodu trest odňatia slobody na dva roky a zákaz šoférovať

BANSKÁ BYSTRICA 23. augusta (WebNoviny.sk) – Trest dva roky odňatia slobody podmienečne a zákaz šoférovať na päť rokov za dopravnú nehodu so smrteľným následkom potvrdil dnes odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 52-ročného Zsolta Süleho z Maďarska. Cudzinec nehodu zavinil ako vodič kamióna vo februári 2017 pred deviatou hodinou ráno v obci Fiľakovské Kováče v okrese Lučenec.

Zrážka s autom a potom s kamiónom

Za hustého sneženia a zníženej viditeľnosti cisternový náves ťahača značky Volvo v pravotočivej zákrute prešiel zadnou časťou do protismeru, kde sa zrazil najprv s osobným autom Opel Zavira a následne i s kamiónom Renault. Pri tragickej zrážke zahynula jedna žena, ťažké zranenia s dobou liečenia nad 42 dní utrpel vodič Opla a ďalšie štyri ženy.

Nedodržanie rýchlosti

Na Okresnom súde v Lučenci Süle vinu priznal a poškodeným sa ospravedlnil. Povedal, že za podobných okolností aj on stratil svoju matku. Podľa rozsudku so súpravou jazdil od Fiľakova smerom na Lučenec neprimeranou rýchlosťou 83 kilometrov, pričom v danom úseku bola povolená päťdesiatka.

Aj do zákruty vošiel rýchlosťou, ktorá nebola primeraná stavu a povahe zasneženej vozovky. Navyše ani technický stav pneumatík nebol dobrý, pretože nemali zákonom predpísanú hĺbku dezénu, boli kombináciou letných a zimných a od rôznych výrobcov. Pri brzdení potom náves odstredivou silou prešiel do protismeru a došlo k zrážke s osobným a následne i nákladným vozidlom.

Podieľ na nehode mal aj zamestnávateľ

Prvostupňový súd vzhľadom na priznanie a dovtedy bezúhonný život vodiča vymeral Zsoltovi Sülemu trest dva roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na štyri roky. Zároveň mu zakázal na päť rokov viesť motorové vozidlá a zaviazal ho nahradiť škodu poškodeným osobám a príslušným poisťovniam. Podľa súdu svoj podiel na nehode mal i zamestnávateľ, ktorý vyslal Süleho na jazdu s nevyhovujúcimi pneumatikami.

Voči verdiktu sa odvolal prokurátor a požadoval nepodmienečný trest. Odvolací senát mu nevyhovel vzhľadom na priznanie cudzinca a jeho doterajší bezúhonný život, keď Süle nebol postihnutý ani za priestupok.

Akceptoval i názor obhajkyne, podľa ktorej nepodmienečný trest by bol pre neho neprimerane prísny. Dodala, že pre Süleho to má následky do konca života. Po nehode sa lieči na psychiatrii, musí sa starať o tri maloleté deti a nájsť si nové zamestnanie.