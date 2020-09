Cudzinecká polícia v Bratislave pre enormný záujem klientov rozšírila stránkové hodiny

Oddelenie cudzineckej polície v Bratislave na Regrútskej 4 pre enormný záujem klientov o návštevu stránkového pracoviska rozšírilo úradné hodiny oddelenia aj na utorok a štvrtok od 8.00 do 14.00 hod.

Ako ďalej informuje na svojej internetovej stránke ministerstvo vnútra, tieto dva dni budú vybavení len cudzinci, ktorí sa objednajú cez elektronický objednávací systém.

Nepodliehať panike

„Zároveň upozorňujeme cudzincov, ktorým v krátkej dobe končí udelený pobyt, aby nepodliehali zbytočnej panike, ak sa im dovtedy nepodarí získať voľný termín na podanie žiadosti o obnovenie pobytu,“ uvádza rezort.

Ministerstvo pripomína, že novela zákona o pobyte cudzincov predĺžila automaticky platnosť každého prechodného pobytu, trvalého alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.

Rezervácia termínu

„Takýto pobyt sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,“ zdôrazňuje rezort vnútra. Cudzinci si podľa ministerstva môžu rezervovať akýkoľvek najbližší termín na podanie žiadosti o obnovenie pobytu, aj keď by bol až po zdanlivom skončení platnosti pôvodného pobytu.

„Nemusia tak zbytočne čakať v rade pred pracoviskom cudzineckej polície od skorého rána bez konkrétneho termínu,“ dodalo ministerstvo vnútra.

Pracoviská cudzineckej polície v Bratislave dlhodobo čelia problému dlhého čakania cudzincov na vybavenie, pričom niektorí zvykli pred budovou polície tráviť aj noc. Niektoré média dokonca písali o ukrajinskej mafii, ktorá za peniaze zaraďuje cudzincov do neoficiálnych poradovníkov.