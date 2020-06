Cukrovar v Seredi bude ekologickejší, starú kotolňu nahradia stavbou na zemný plyn

Výroba cukru na Slovensku bude ekologickejšia. Cukrovar v Seredi – Slovenské cukrovary s.r.o. – totiž nahradí starú kotolňu na hnedouhoľný prach modernou stavbou na zemný plyn a bioplyn, ktorá splní najprísnejšie ekologické normy kladené počas celého procesu výroby potravín.

Ekologický záväzok Slovenska

Novú kotolňu v Seredi v okrese Galanta dokončia v roku 2021 a investícia je 6 mil. eur. Cukrovar v Seredi totiž výrazne prispeje k naplneniu ekologického záväzku Slovenska dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v rámci EU do roku 2050.

Agentúru SITA o tom v pondelok informovala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

„Spustením a prevádzkou novej plynovej kotolne cukrovaru sa podstatne znížia emisie oxidu uhličitého a síry vypúšťané do ovzdušia a ich konečné množstvo bude výrazne pod zákonom stanovenými limitmi,“ uviedla Holéciová.

Ekologická výroba cukru na Slovensku bude podľa SPPK benefitom pre životné prostredie aj obyvateľov tamojšieho regiónu.

„Dnes 30. júna počas slávnostného poklepania základného kameňa stavby chceme vyslať jasné posolstvo aj samotným spotrebiteľom. Slovenský cukor je nielen jednou z posledných komodít, v ktorej dosahuje SR sebestačnosť, ale jeho výrobcovia ho produkujú zeleným spôsobom. Potravina je tak nielen zdravá a bezpečná, ale aj priateľská k životnému prostrediu. Chceme nahlas povedať, že slovenskí poľnohospodári a potravinári nie sú tí, ktorí devastujú životné prostredie. Na to by mal myslieť zákazník aj v obchode, keď bude zvažovať, či si kúpi slovenský cukor, alebo cukor zo zahraničia, pri prevoze ktorého sa kamiónmi neustále znečisťuje ovzdušie,“ uviedol výkonný riaditeľ Slovenského cukrovarníckeho spolku Radovan Roba.

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

Na slávnostnom poklepaní základného kameňa novej kotolne sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský, ktorý presadzuje myšlienku trvalo udržateľného poľnohospodárstva šetrného k prírode.

„Potravinársky priemysel je veľmi poddimenzovaný. O to viac treba oceniť aktivitu, ktorá je založená na modernizácii technológií v tomto sektore pôdohospodárstva. To, že tu došlo aj k iniciatíve, ktorá nevyžadovala žiadnu finančnú spoluúčasť štátu alebo európskych prostriedkov, treba osobitne oceniť. Som za to vďačný. Je to zároveň aj isté memento, aby náš rezort prihliadol na tieto potreby práve potravinárov v najbližšom plánovacom období v Spoločnej poľnohospodárskej politike osobitným spôsobom, pretože tu máme voči sektoru najväčšie dlhy,“ povedal Mičovský.

Výmena kotolne v Seredi predstavuje najväčšiu investíciu do ekologizácie nášho cukrovarníckeho priemyslu za posledných 10 rokov.

„Je obzvlášť kľúčová aj preto, lebo prichádza v neľahkom období, keď slovenský cukrovarnícky priemysel odoláva dôsledkom zrušených kvót na cukor, hromadeniu prebytkov na európskom trhu a tlaku na ceny. Konkurencieschopný a zelený cukrovarnícky sektor na Slovensku je pre našich poľnohospodárov dôležitou zárukou, že cukrovú repu pri zachovaní stabilnej podpory štátu budú mať naďalej kde spracovávať,“ uzavrela hovorkyňa SPPK.