Cvičný let stíhačiek MiG-29 môže spôsobiť supersonický tresk

Ministerstvo obrany SR upozorňuje, že cvičný let stíhacích lietadiel MiG-29 môže v pondelok o 15:00 spôsobiť supersonický tresk.

Plánovaný let sa uskutoční nad územím Sliač – Liptovský Mikuláš – Javorina – Kysak – Tisovec – Sliač. Rezort obrany zároveň zdôrazňuje, že ide o plánovaný cvičný let a nemá súvis so situáciou na Ukrajine. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

„Ministerstvo obrany sa touto cestou ospravedlňuje všetkým dotknutým občanom za nepríjemnosti spôsobené nevyhnutnými cvičnými letmi, ktoré zároveň zvyšujú pripravenosť Ozbrojených síl SR,“ uzavrel rezort obrany.