Cyklista Martin Haring zvíťazil na pretekoch UCI v Rumunsku, pre Slovensko získal cenné body

ZEMES 12. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Martin Haring triumfoval v sobotu na pretekoch UCI C2 v rumunskom Zemesi. Člen Dukly Banská Bystrica víťazstvom získal pre Slovensko 30 bodov do olympijského rebríčka horskej cyklistiky.

Po triumfe v Limbe a troch po sebe idúcich prvenstvách na UCI pretekoch v MTB ešte pred európskym šampionátom, pokračuje v sérii prvenstiev aj po tohtotýždňových majstrovstvách Európy v Glasgowe. Do cieľa prišiel s náskokom viac ako minúty pred Rumunmi Lucianom Logicanom a Ede Karoly Molnarom.

„Do Rumunska sme cestovali s trénerom Martinom Fraňom prakticky ihneď po návrate z ME. Priority sú jasné, čo najviac bodov v kvalifikácii na OH. Som rád, že som využil dobrú formu a domov si odvážam ďalšie víťazstvo. Trať bola veľmi ťažká, strmé stúpania a technické pasáže, organizátori sa s ňou pohrali. Odštartoval som ako druhý, no od druhého kola som získal v strmom stúpaní mierny náskok, a ten som až do cieľa neustále zvyšoval. Z ďalšieho víťazstva mám radosť, dúfam, že budem v tomto trende pokračovať aj naďalej. Najbližšie dva mesiace ma čaká každý týždeň kolotoč pretekov UCI,“ uviedol podľa PR manažérky Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Martin Haring.

„Je to Haringovo piate tohtoročné víťazstvo na pretekoch UCI kategórie, z toho štvrté v MTB. Ostatnými výsledkami významne prispieva k zbieraniu bodov UCI nielen na svoje konto, ale aj v rámci olympijskej kvalifikácie pre Slovensko. Som veľmi rád, že jeho forma a bojovnosť sú odmenené aj víťazstvami,“ povedal Martin Fraňo, športový riaditeľ Dukly Banská Bystrica, ktorý do Zemesu cestoval v kumulovanej úlohe mechanika, maséra i vedúceho výpravy.