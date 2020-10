Cyklisti na Giro d´Italia protestovali, nahnevaný šéf venoval ich odmeny lekárom

V lete 2018 sa stala firma CCC titulárnym sponzorom cyklistického tímu, ktorý prevzal záväzky po stajni BMC Racing v profesionálnom pelotóne. Odvtedy márne čakal poľský výrobca obuvi na víťazstvo v pretekoch Grand Tour a zdalo sa, že sa ho už ani nedočká. Cyklistický tím pod touto značkou koncom roka 2020 totiž ukončí svoju činnosť.

Náročný týždeň na Gire

Prišla však skrátená 19. etapa Giro d’Italia a v nej na konci odvážny únik českého cyklistu Josefa Černého s víťazným gestom v cieli. Českí fanúšikovia sa potešili z prvého triumfu ich cyklistu na pretekoch Grand Tour po piatich rokoch, ale radosť členov tímu CCC vzápätí čiastočne zatienila informácia od šéfa pretekov Maura Vegniho. Víťaz etapy, jeho tím, ale aj ďalší premianti na piatkových 124 km z Abbiategrassa do Asti nedostanú svoje odmeny.

„Keďže cyklisti si protestom vynútili skrátenie etapy, niekto za to bude musieť zaplatiť. Všetky prémie za 19. etapu venujú organizátori Medicínskemu centru, ktoré bojuje proti chorobe COVID-19,“ vyhlásil Vegni na twitteri. Zareagoval tým na bezprecedentnú situáciu, ktorá nastala v úvode pôvodne 258 km dlhej etapy, keď cyklisti po 8 km v daždi a chlade niekde za Morbegnom zišli zo svojich bicyklov a nasadli do tímových autobusov s vysvetlením, že pokračovať budú len na výrazne skrátenej trase.

„Nebolo to o počasí a ťažkých poveternostných podmienkach. Bolo to o dĺžke etapy a celkovo náročnom týždni na Gire. Nezdalo sa nám rozumné odjazdiť 260 km po rovine, preto sme sa snažili nájsť kompromis. Na to, aby boli preteky zaujímavé, nie je potrebné absolvovať 260 km,“ argumentoval Austrálčan Simon Clarke z tímu EF Pro Cycling, cituje ho špecializovaný portál Cyclingnews.

Únia nebude pokutovať jazdcov

Viacerí cyklisti sa sťažovali aj na neúmerné potláčanie imunity svojich organizmov na zbytočne dlhej pôvodnej vzdialenosti etapy v chladnom počasí počas pandémie koronavírusu. Nahnevaný riaditeľ pretekov však mal naporúdzi jasný odkaz: „Ustúpili sme a musíme to znášať, lebo sa všetci chceme nejako dostať do cieľa v Miláne. Je však neakceptovateľné, čo sa stalo a na konci za to niekto zaplatí,“ zdôraznil Vegni.

Napriek týmto tvrdým slovám Medzinárodná cyklistická únia (UCI) nebude pokutovať jazdcov a ich tímy za protest v 19. etape Giro d’Italia. Naopak, Asociácia cyklistických profesionálov (CPA) sa poďakovala organizátorom za ústretový krok a skrátenie etapy o viac než polovicu. „Zdravie musí zostať priorita, najmä v aktuálnom období pandémie COVID-19. Skrátenie piatkovej etapy neuberie na celkovej šou, ale umožní pretekárom znížiť riziko ochorenia,“ uvádza sa vo vyhlásení CPA.

Víťazný tím podporil rozhodnutie

Späť však k téme prémií, o ktoré prišli cyklisti v piatkovej etape. Víťaz Josef Černý vybojoval pre CCC hlavnú prémiu 11 010 eur a celkovo si tímy, ktoré mali cyklistov v prvej dvadsiatke výsledkového poradia, mali rozdeliť 27 540 eur. Wilco Kelderman a jeho tím Sunweb mali zinkasovať 2000 eur za deň strávený v ružovom drese lídra pretekov a ďalších 750 eur nevyplatia lídrom zostávajúcich klasifikácií. Sú nimi Arnaud Démare (bodovacia súťaž), Ruben Guerreiro (vrchárska súťaž) a Jai Hindley (súťaž mladých jazdcov). O svoje peniaze prišli aj cyklisti, ktorí bodovali na prémiách, najbojovnejší pretekár etapy plus najlepšie družstvo. Reakcia tímu CCC na tieto opatrenia nenechala na seba dlho čakať, bola však zmierlivá.

„Podporujeme rozhodnutie organizátora pretekov RCS venovať prémie z 19. etapy na boj proti COVID-19. Veľmi si vážime už len možnosť, že môžeme jazdiť v týchto náročných časoch. Pre nás je najpodstatnejšie, že Josef Černý zvíťazil a môžeme to spoločne osláviť v tíme. Rozhodnutie o venovaní odmien lekárom neznižuje tento výnimočný okamih pre naše družstvo,“ komentoval tímový šéf CCC Jim Ochowicz.