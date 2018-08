Cyklistika je momentálne najčistejší šport, vraví víťaz Tour de France 2010 Andy Schleck

PARÍŽ 2. augusta (WebNoviny.sk) – Cyklistické preteky Tour de France sa ani v roku 2018 nevyhli kontroverziám. Najväčší rozruch vyvolalo rozhodnutie Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktorá tesne pred štartom 105. ročníka očistila Chrisa Froome od dopingového podozrenia.

Cyklistika je najviac kontrolovaná

Brit potom pri trati čelil najmä slovným atakom a niektorí diváci ho dokonca postrkovali. Nepriazeň fanúšikov pri cestách si vytrpeli aj ostatní členovia tímu Sky, no na druhej strane je pravda, že ani jeden z nich nebol usvedčený z užívania nedovolených podporných prostriedkov.

„Aký má niekto dôvod na to, aby prišiel na Tour de France a bučal na jazdcov alebo im hovoril, že dopujú? Ak niekoho nemajú radi, nech radšej zostanú doma. Verím, že cyklistika je momentálne najčistejším športom, pretože je jednoznačne najviac kontrolovaná. Stále sa nájde niekto, kto podvádza? Áno, ale to je život, spoločnosť. Ľudia si vždy hľadajú nejakú skratku,“ povedal v rozhovore pre portál Velonews bývalý skvelý luxemburský cyklista Andy Schleck, ktorý je v historických tabuľkách uvádzaný ako celkový víťaz Tour de France 2010.

Dopingový nález Contadora

Paradoxne, mladšiemu z luxemburských bratov Schleckovcov pomohol k triumfu na TdF dopingový nález Alberta Contadora, ktorému bol neskôr odobraný žltý dres. Schleck preto v Paríži nikdy neoslavoval na najvyššom stupienku, ale vyhral dodatočne za zeleným stolom.

Trikrát však na „starej dáme“ ovládol klasifikáciu jazdcov do 25 rokov a rovnako trikrát sa dostal na konečné pódium. Po dlhotrvajúcich problémoch s kolenom ukončil kariéru už v roku 2014, pričom aktuálne má iba 33 rokov a je o pár mesiacov mladší ako súčasní lídri pelotónu Chris Froome alebo Vincenzo Nibali.

„Cyklistika bola dôležitou súčasťou môjho života, ale nie najdôležitejšou, pretože mám dve deti a manželku. Priniesla mi však viacero emotívnych zážitkov. Dojazdy do cieľa, príchod na pódium a pocit, že všetci ľudia vám fandia, to je niečo, na čo nechcete zabudnúť. Teraz stojím pri ceste ja a podporujem druhých, to je takisto skvelé,“ dodal Schleck, ktorý momentálne plní úlohu ambasádora pre značku Škoda.

