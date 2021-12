Cyprus očakáva zotavenie turizmu do roku 2024, pokles príjmov krajinu tvrdo zasiahol

Cyperská vláda očakáva, že turizmus na ostrove sa začne naplno zotavovať v roku 2022. Ako vo štvrtok uviedol námestník ministra cestovného ruchu Savvas Perdios, v tomto roku sa v porovnaní s vlaňajškom zvýšila návštevnosť turistov o 175 %.

Napriek tomu Cyprus stále nedosahuje také čísla, aké mal pred nástupom pandémie koronavírusu v marci minulého roka. Perdios podotkol, že Cyprus zaznamenal v tomto roku od januára do októbra približne 1,7 milióna turistov, čo je o 54 % menej ako v rekordnom roku 2019. Očakáva sa však, že turizmus na Afroditinom ostrove sa dostane na predpandemickú úroveň do roku 2024.

Cestovný ruch priamo tvorí 13 % cyperskej ekonomiky a prudký pokles príjmov počas prvých mesiacov pandémie krajinu tvrdo zasiahol. Príjmy z cestovného ruchu v období od januára do septembra tohto roka dosiahli viac ako miliardu eur, čo je viac ako trojnásobok sumy za rovnaké obdobie minulého roka, no oproti roku 2019 je to pokles o 53 %.