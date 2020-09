Dá sa zamilovať v časovej slučke? Do kín prišla originálna komédia Palm Springs!

Flegmatický muž a cynická žena sa stretnú na svadbe v dovolenkovom stredisku. Mohol by sa tak začínať podarený vtip, v prípade komédie Palm Springs, ktorá práve prišla do slovenských kín, sa tak ale začína celá smršť mimoriadne podarených vtipov. Spomenutá dvojica spolu uviazne v časovej slučke, vďaka čomu zažije nejednu komickú situáciu.

Sarah (Cristin Milioti) nepatrí medzi nadšených svadobčanov a na svadobnej hostine svojej sestry by sa najradšej čo najrýchlejšie opila, aby nevnímala, ako veľmi je čiernou ovcou rodiny. Nyles (Andy Samberg) je týpek, o ktorého by normálne zrejme nezavadila pohľadom, získa si ju však nečakaným príhovorom a svojím uvoľneným prístupom – prakticky k všetkému. Vo chvíli, keď sa rozhodne dať mu šancu, ešte netuší, že s ním ostane uväznená v rovnakom dni, ktorý musia prežívať znova a znova, pričom sú jediní, kto si to uvedomuje. Alebo žeby…?

„V tom filme je spojených mnoho rôznych štýlov. Nečítam často scenáre, pri ktorých sa zo srdca nahlas smejem, takže som povedal – poďme do toho, urobme to!“ spomína Andy Samberg, predstaviteľ hlavnej mužskej úlohy, a zároveň jeden z producentov filmu. Práve originálny scenár a herecké výkony hlavných predstaviteľov sú najčastejšie vyzdvihovanými pozitívami filmu.

Komédia režiséra Maxa Barbakowa zaujala už počas svetovej premiéry na Filmovom festivale Sundance. Na svoje konto si pripísala rekord, keď boli jej distribučné práva predané za 17 500 000, 69 amerických dolárov. Predchádzajúci rekord tak snímka Palm Springs prekonala presne o 69 centov. Sympaticky obsadenú komédiu s originálnym konceptom prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

