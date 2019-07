DAC Dunajská Streda ide do odvety 2. predkola Európskej ligy s prehrou 1:2

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda neuspeli v prvom zápase 2. predkola Európskej ligy 2019/2020, keď v domácom prostredí prehrali s gréckym tímom FC Atromitos Atény 1:2 (1:2).

Tím nemeckého kouča Petra Hyballu bude mať v budúcotýždňovej odvete v Grécku náročnú situáciu, pretože na postup ďalej potrebuje zvíťaziť a streliť aspoň dva góly. Vo štvrtok padli všetky tri góly v prvom polčase, na zásah hosťujúceho Javiera Umbidesa odpovedal Kristopher Vida, no gól Manoussosa už priniesol Grékom víťazstvo.

Druhý tím minulosezónnej fortunaligovej tabuľky v domácom prostredí nezvíťazil v pohárovej Európe už 31 rokov, zatiaľ naposledy v úvode sezóny 1988/1989 si pred vlastnými fanúšikmi poradili so švédskym klubom Östers IF z mesta Växjö 6:0. Vrátane štvrtkového neúspechu ťahajú Dunajskostredčania šnúru šiestich duelov bez domáceho triumfu.

DAC bol od úvodu stretnutia aktívnejší – v 17. minúte spoza šestnástky pekne vystrelil kapitán Zsolt Kalmár, jeho pokus však brankár hostí Balázs Megyeri zneškodnil.

Zahrmelo však na opačnej strane – o tri minúty neskôr skúsený argentínsky stredopoliar Umbides dostal veľa priestor, jeho prvú strelu zblokoval brániaci Matej Oravec, padajúcu loptu však presne trafil opäť 37-ročný Juhoameričan a gólman Martin Jedlička nemal nárok – 0:1.

Inkasovaný gól domácich nezlomil a naďalej súpera tlačil. Vyplatilo sa mu to a v 35. min striedajúci K. Vida vypálil spoza pokutového územia tak, že brankár hostí nemal šancu loptu chytiť – 1:1.

Tesne pred polčasovou prestávkou si DAC nedal pozor na Georgiosa Manoussosa, ktorý po centri Umbidesa zakončil nechytateľne za bezmocného Jedličku – 1:2. Vzápätí sa do veľkej šance dostal Eric Ramírez, ale útočník domáceho tímu mieril tesne vedľa.

Aj po zmene strán mali zverenci trénera Petra Hyballu viac z hry, snažili sa nájsť medzeru v defenzíve gréckeho tímu a aj sa dostali do niekoľkých šancí.

Gréci však pozornou obranou na čele s brankárom Megyeri eliminovali všetky možnosti Dunajskej Stredy. Sami tiež niekoľkokrát pohrozili po rýchlych brejkoch, ale s nimi si DAC poradil. V 89. min hosťujúci Umbides trafil iba brvno, stav už zostal nezmenený.

Hlas

zdroj: RTVS

Peter Hyballa (tréner DAC): „Inkasovať doma dva góly nie je dobré. boli to hlúpe góly. Na takejto úrovni nemôžeme robiť podobné chyby, pretože sa nám to vypomstí. Nebol to náš najlepší výkon v tejto sezóne, musíme si ho zanalyzovať. Skorým striedaním už v prvom polčas som sa snažil tím nabudiť a aj sa mi to podarilo.“

Martin Jedlička (brankár DAC): „Po našich chybách sme dvakrát inkasovali a prehrali. Po 20 min som si myslel, že zvíťazíme, pretože sme mali jasnú prevahu. Druhý polčas nebol až tak dobrý, musíme sa v tomto zlepšiť. U súpera sa musíme pobiť o postup, pretože je to schodný súper. Pred odvetou neskladáme zbrane. Ak strelíme gól, súper môže znervóznieť.“