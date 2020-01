Dallas so Sekerom uspel u „kráľov“, Matthews s rekordom a Pánik dostal 10-minútový trest (video)

Traja slovenskí hokejisti si zahrali v troch stredajších zápasoch NHL, ale z víťazstva sa tešil iba Andrej Sekera. Obranca Dallasu bol pri triumfe svojho tímu na ľade Los Angeles 2:1. Sekera odohral 16:17 min a raz ohrozil bránku súpera. O víťazstve Dallasu rozhodol útočník Blake Comeau.

Ani ďalší dvaja Slováci nebodovali. Líder NHL Washington s Richardom Pánikom v zostave nenadviazal na vysoký triumf nad Ottawou (6:1) z predchádzajúceho dňa a prehral vo Philadelphii 2:3.

Slovenský útočník odohral v treťom útoku Caps iba 11:04 min, ale pripísal si aj 10-minútový osobný trest za nešportové správanie. O pretrhnutí série štyroch prehier Flyers rozhodol Kevin Hayes, ktorý v závere druhej tretiny v oslabení zakončil svoje sólo cez celé klzisko blafákom do bekhendu.

19. gól Vránu

Philadelphia odohrala prvý zápas pred vlastnými fanúšikmi po šiestich súbojoch na ľade súperov, ktoré nedopadli pre ňu dobre (bilancia 1-4-1).

„Radi hráme doma, v tejto sezóne sme pred našimi fanúšikmi výborní. Skvelým spôsobom sme dnes bránili presilovky súpera, to nám dodalo potrebné sebavedomie,“ vyhlásil Kevin Hayes, cituje ho portál NHL. „Nemôžeme sa vyhovárať na únavu zo zápasu z predchádzajúcej noci. Predtým sme sa na takýto typ zápasov dokázali pripraviť a teraz nie? Určite nehľadáme takéto výhovorky,“ skonštatoval Jakub Vrána.

Český útočník Washingtonu si pripísal už 19. gól v sezóne, ani jeden nebol presilovkový. Aktuálne ťahá sériu štyroch zápasov s bodmi, dosiahol počas nej štyri góly a pridal aj jednu asistenciu.

Rekordný Matthews

Toronto doma prehralo s Winnipegom 3:4 po samostatných nájazdoch. Aspoň bod pre Maple Leafs zabezpečil 14 sekúnd pred koncom tretej tretiny Auston Matthews, ktorý vyrovnal na 3:3. V predĺžení gól nepadol, v nájazdoch o triumfe hostí rozhodol Blake Wheeler. Slovenský obranca v službách Toronta Martin Marinčin odohral 13:46 min s bilanciou 1 „hit“, 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod.

Matthews strelil v zápase dva góly, celkovo ich v tejto sezóne „nasúkal“ už 31 a len jeden ho delí od lídra tabuľky najlepších strelcov NHL Davida Pastrňáka. Zároveň sa stal prvým Američanom, ktorý nastrieľal minimálne 30 gólov v každej zo svojich prvých štyroch sezón v najslávnejšej profilige.

„Je to niečo, na čo som hrdý, ale najmä na spoluhráčov. Niektorí z nich sú naozaj veľmi dobrí hokejisti s mimoriadnymi zručnosťami. Dôležité je dostať sa do rytmu, čo sa mi v tejto sezóne podarilo. Zatiaľ nie som zranený na rozdiel od minulých sezón. Keď hráte v každom zápase, ľahšie sa do toho dostanete a udržíte si výkonnosť,“ povedal 22-ročný Auston Matthews, ktorý v 45 zápasoch nazbieral 54 bodov.

„Matthews má povahu zvieraťa na ľade a výbornú strelu. Po jeho vyrovnaní sme sa preskupili a našli cestu k víťazstvu,“ glosoval útočník Winnipegu Mark Scheifele.

Výsledky – NHL

streda

Philadelphia – Washington 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

* Richard Pánik (Washington) odohral 11:04 min, 1 „hit“, 10 trestných minút za osobný trest

Toronto – Winnipeg 3:4 po sam. nájazdoch (1:2, 1:1, 1:0 – 0:0, 0:1)

* Martin Marinčin (Toronto) odohral 13:46 min, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod

Los Angeles – Dallas 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

* Andrej Sekera (Dallas) odohral 16:17 min, 1 strela na bránku