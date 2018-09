Ďalší dvaja Slováci nebudú hrať v NHL, z kempu Calgary putujú do svojich juniorských klubov

CALGARY 21. septembra (WebNoviny.sk) – V kempe kanadského hokejového klubu Calgary Flames pred novou sezónou zámorskej NHL 2018/2019 už nefigurujú slovenskí útočníci Adam Ružička a Miloš Roman.

Obaja putujú do svojich juniorských klubov – Ružička do Sarnie Sting v Ontario Hockey League a Roman do Vancouveru Giants vo Western Hockey League. Spolu s nimi neprežilo rez kádrom ďalších šesť hráčov.

V kempe „plameňov“ z Calgary naďalej zostáva 61 hokejistov – siedmi brankári, 20 obrancov a 34 útočníkov.