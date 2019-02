Ďalší policajný prezident bude viac-menej neodvolateľný, myslí si Grendel a kritizuje novelu

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) – Dôvera v políciu, voľba policajného prezidenta podľa nového zákona či úniky zo spisov týkajúcich sa vraždy novinára Jána Kuciaka boli hlavné témy diskusnej relácie O 5 minút 12 na RTVS.

V politickej diskusii vystúpila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) a poslanec NR SR Gábor Grendel (OľaNO). Ministerka prisľúbila, že v krátkom čase sa začne proces výberu nového policajného prezidenta. Grendel je presvedčený, že ním bude súčasný dočasný prezident Milan Lučanský.

Ministerka ale nevie, či sa Lučanský bude o tento post uchádzať, je to otázka na neho. Dodala, že novelou zákona o policajnom zbore, ktorú prezident odmietol podpísať a NR SR opätovne schválila, reagovali podľa Sakovej na výhradu opozície a ulice a chceli ztransparentniť výber šéfa polície aj policajnej inšpekcie.

Nové vedenie má vyššiu dôveru verejnosti

Grendel novele vyčítal, že ďalší policajný prezident bude viac-menej neodvolateľný, keďže na jeho koniec bude treba tri pätiny branno-bezpečnostného výboru NR SR. Tvrdí, že policajný prezident možno ani nepotrebuje mandát na určitý počet rokov, ak by mal podľa neho dobré výsledky, dokázal by sa „zabetónovať“ do funkcie bez ohľadu na to, kto je vo vláde.

Poslanec podľa svojich slov vníma, že nové vedenie má vyššiu dôveru verejnosti a podľa neho má aj lepšie výsledky. Niektoré kroky ale naštrbujú dôveru – tým bolo napríklad vymenovanie bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara za poradcu ministerky.

Ten skončil tento týždeň po podozreniach, že dal lustrovať novinára Jána Kuciaka pol roka pred vraždou. Saková dodala, že sa dohodli na jeho konci preto, aby upokojili spoločnosť, emócie a predišli domnienkam, že by mohol ovplyvňovať vyšetrovanie.

Preverujú prípad lustrovania spisov Kuciaka

Saková informovala, že pokiaľ ide o samotnú lustráciu, tá sa stala, je o tom úradný záznam. Takisto sa podľa nej lustrácia mala stať na príkaz nadriadeného. Kuciaka mal lustrovať riaditeľ spravodajskej jednotky finančnej polície Pavol Vorobjov, ten tvrdí, že to bolo na príkaz Gašpara. To, či došlo k nejakému zneužitiu a kto skutočne bol nadriadený, preveruje momentálne policajná inšpekcia.

To, kedy by mohli byť výsledky, nevie, keďže nie je orgán činný v trestnom konaní. Zároveň dodala, že momentálne ide tvrdenie proti tvrdeniu a pokiaľ sa nedokáže, že Vorobjov krivo vypovedal, neplánuje ho odvolať.

Pokiaľ ide o úniky z vyšetrovania, Saková tvrdí, že vyšetrovaniu neprospievajú. Informovala, že s generálnou prokuratúrou diskutovali, ako únikom zabrániť. Jedna cesta by bola spisy utajiť, to by ale vyšetrovanie z časového hľadiska predĺžilo. Zároveň avizovala, že môžu nastať aj zmeny v legislatíve, aby tomu do budúcnosti predišli. Podľa Grendela treba rozlišovať, o aké úniky ide, väčšinou sú podľa neho vo verejnom záujme.