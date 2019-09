Ďalší postup v prípade zaistených telefónov sudcov bude riešiť Súdna rada, zriadila si vlastnú komisiu

Súdna rada SR vytvorí zo svojich členov vlastnú komisiu, ktorá podnikne kroky k tomu, aby mala rada viac informácií o prípade zaistených mobilných telefónov sudcov. Súdna rada o tom rozhodla na dnešnom zasadnutí s tým, že ďalší postup v prípade určí spomínaná komisia.

Tvoria ju piati členovia – Ján Havlát, Marcela Kosová, Dušan Čimo, Lajos Mészáros a aj predsedníčka Lenka Praženková.

„Zatiaľ máme málo informácií. Komisia, ktorá dnes vznikla, stanoví ďalší postup rady v prípade zaisťovacích úkonov polície voči sudcom,“ uviedla po prerokovaní problematiky Praženková. Podľa jej slov je zatiaľ vedené iba trestné stíhanie vo veci, čo nezakladá dôvodné podozrenia.

Nemôžu to zamiesť pod koberec

Časť členov súdnej rady sa domnieva, že najvyšší poradný orgán môže v prípade odňatých mobilných telefónov sudcov konať, druhá časť si myslí opak. Aj o tom bola dnešná diskusia na pôde Súdnej rady SR o zásahu polície voči sudcom z konca augusta tohto roka.

V tejto súvislosti sa obrátila na prokuratúru aj predsedníčka rady Lenka Praženková. Prokuratúra odpovedala tak, že polícia zatiaľ vedie trestné stíhanie vo veci a nie voči konkrétnym osobám, respektíve sudcom. Preto nemôže o prípade poskytnúť ďalšie informácie.

Všetci členovia súdnej rady sa zhodli na tom, že zásah voči sudcom je problém, ktorý vrhá zlé svetlo na celú justíciu zo strany verejnosti. Zhoda bola aj na tom, že Súdna rada SR ako najvyšší poradný orgán justície musí konať.

„Je to naozaj závažná vec. Nemôžeme to jednoducho zamiesť pod koberec,“ povedali viacerí členovia súdnej rady. V diskusii padali rôzne návrhy, od zriadenia vlastnej komisie, ktorá by sa detailne snažila preveriť konanie sudcov, až po ich fyzické predvolanie na zasadnutie. Zvíťazila možnosť vytvorenia vlastnej komisie.

Viac informácií nemôžu poskytnúť

Praženková sa na Generálnu prokuratúru SR obrátila ešte 26. augusta, teda pár dní po zásahu polície. Následne predsedníčka súdnej rady 19. septembra urgovala generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára so žiadosťou o odpoveď.

Prokuratúra odpovedala 27. septembra s tým, že trestné stíhanie je zatiaľ vedené vo veci a nekoná sa voči žiadnemu sudcovi, preto nie je možné poskytnúť viac informácií.

Polícia zasiahla proti niektorým sudcom či bývalej štátnej tajomníčke rezortu spravodlivosti Monike Jankovskej ešte v závere augusta tohto roka. Pri zásahu boli sudcom zaistené mobilné telefóny.

Známe je už aj uznesenie vyšetrovateľa, ktoré naznačuje páchanie trestnej činnosti či ovplyvňovanie súdnych rozhodnutí. V trestnom stíhaní sú obsiahnuté viaceré trestné činy, od zneužití právomocí verejného činiteľa, až po prijímanie úplatkov.