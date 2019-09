Ďalšia porážka Roberta Fica. Že by konečná?

Dilema, ktorá trvá už takmer rok, sa konečne vyriešila. Predseda strany Smer-SD Robert Fico nebude v čele kandidátky do nadchádzajúcich volieb. Povedie ju predseda vlády Peter Pellegrini.

Fico tým oficiálne priznal, že ho ľudia nemajú radi, nielen voliči, opozícia, ale aj samotní spolustraníci. Ukázal to aj posledný prieskum dôveryhodnosti, v ktorom premiér obsadil druhé miesto medzi politikmi a jeho predchodca vo vládnej funkcii sa ocitol až na ďalekom 11. mieste s 25-percentnou dôverou a 72-percentnou ôverou.

Nepomohli ani zúfalé výstrelky, akými boli podpora Mazureka, ani silné slová o sociálnom cítení, ani opakovanie o krivde, ktorá bola na ňom spáchaná. Jednoducho, ľudom je už dosť. Sviečka raz musí zhasnúť a človeka pohltí história. Samozrejme, nie ihneď, lebo Fico v politike nekončí a bude aj ďalej ťahať za nitky. Ale tie budú čoraz tenšie, až sa raz úplne pretrhnú.

Po dlhšom čase ale konečne vidíme rozumný krok človeka, ktorý už viac ako rok na Súmračnej ulici v straníckej centrále splietal plány, ako sa vypomstiť tým, čo ho zosadili z výslnia. Tentoraz sa na výslnie už asi ťažko vráti.

Môžeme iba povedať, že nenašiel spô , ako odvrátiť katastrofu strany, a preto urobil jediný možný krok. Samozrejme, všetko to ešte musia odsúhlasiť stranícke orgány, ale neverím, že by sa čo i jeden člen Smeru pustil do takého hazardu.

Prednedávnom sme sa pýtali, kto pôjde do obchodu rožky kupovať. Jeden z menovaných čoskoro možno aj áno. A čo bude s ostatnými? Počkajme a uvidíme.