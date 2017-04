Ďalšia rana pre trénera Cígera, na svetový šampionát nechce ísť ani Graňák

aktualizované 25. apríla 16:17

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) – Obranca Dominik Graňák sa nepredstaví na májových majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Najskúsenejší člen súčasného kádra sa s trénerom Zdenom Cígerom dohodol, že už nebude pokračovať v príprave na šampionát. Ide o ďalšiu ranu pre kormidelníka národného družstva, ktorý nemá k dispozícii ani jedného hráča zo zámorskej NHL, všetci dostupní hokejisti mu povedali nie.

“Dominik sa rozhodol skončiť, keďže už má po sezóne všetkého dosť. Nechcel byť ten, kto odmieta reprezentáciu, tak prišiel vyskúšať, ale teraz už vie, že by to nemalo zmysel. Jeho rozhodnutie plne rešpektujeme,“ povedal reprezentačný tréner Zdeno Cíger pre oficiálny web SZĽH. V utorok ráno sa mu už prihlásilo aj kvarteto hráčov majstrovskej Banskej Bystrice – Tomáš Matoušek, Michal Sersen, Pavol Skalický a Tomáš Zigo. Táto štvorica vo štvrtok odcestuje s tímom na prípravné zápasy do Nórska. Tam Slováci odohrajú zápasy proti domácemu výberu – v piatok 28. apríla o 19.00 h a o deň neskôr o 18.00 h.

Do Hamaru idú brankári Július Hudáček a Ján Laco, doma zostanú Jaroslav Janus a Patrik Rybár. Na svetový šampionát do Kolína nad Rýnom by mali cestovať traja najskúsenejší – J. Hudáček, J. Laco a Janus. Z obrancov doma zostávajú Ivan Švarný a Ján Brejčák, z útočníkov Radoslav Macík, Michael Vandas, Libor Hudáček, Marek Hovorka a Miroslav Preisinger. Spomenutí hráči nie sú vyradení z kádra pred MS, len zostanú trénovať doma. Nomináciu na šampionát zverejní tréner Cíger až po návrate z Nórska.

Tréner slovenskej reprezentácie dostal zo zámoria mnoho ospravedlneniek, nie mu povedali obaja brankári, Marián Hossa, Marián Gáborík, Tomáš Tatar, Richard Pánik, Marko Daňo, Tomáš Jurčo, Zdeno Chára a Marek Hrivík. Cíger nemôže rátať ani s útočníkom majstrovskej Banskej Bystrice Tomášom Surovým, ten sa po sezóne cíti unavený a má aj zdravotné problémy, ktoré si chce doliečiť. “Je to ich slobodné rozhodnutie. Ja sa musím prispôsobiť a využiť hráčov, ktorých mám k dispozícii. Uvidíme ešte, čo povie Martin Marinčin,” povedal Zdeno Cíger. Obranca Marinčin má zdravotné problémy.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorý cestuje na prípravné zápasy do Nórska (zdroj: SZĽH):

Brankári: Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Ján Laco (Piráti Chomutov, ČR)

Obrancovia: Eduard Šedivý (HC Košice), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha, ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Lukáš Kozák (MHC Martin), Adam Jánošík (Bíli Tygři Liberec, ČR), Peter Trška (Kometa Brno, ČR), Michal Sersen (HC Slovan Bratislava, Rus./KHL resp. HC ’05 iClinic Banská Bystrica)

Útočníci: Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Jakub Suja (HC Košice), Patrik Lušňák (HKM Zvolen), Lukáš Cingeľ (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava/HK Dukla Trenčín), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR), Marcel Haščák (Kometa Brno, ČR), Mário Bližňák (Bíli Tygři Liberec, ČR), Michel Miklík (JYP Jyväskylä, Fín.), Pavol Skalický (HC Slovan Bratislava, Rus./KHL resp. HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Tomáš Zigo (HC Slovan Bratislava, Rus./KHL resp. HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Tomáš Matoušek (HC ’05 iClinic Banská Bystrica)

Na Slovensku zostávajú trénovať:

Brankári: Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR), Patrik Rybár (HC Mountfield Hradec Králové, ČR)

Obrancovia: Ivan Švarný (Kärpät Oulu, Fín.), Ján Brejčák (MODO Hockey, Švéd.)

Útočníci: Radoslav Macík (HK Nitra), Michael Vandas (HC Vítkovice, ČR), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Marek Hovorka (MsHK Doxxbet Žilina), Miroslav Preisinger (HC Škoda Plzeň, ČR)

Realizačný tím: Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Július Šupler (asistent trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Rastislav Ladecký (výstrojový manažér), Róbert Bereš (kondičný tréner), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Ľuboš Ondrejka (masér), MUDr. František Okál (lekár), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Roman Ulehla (tím manažér)