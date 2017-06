Druhú etapu pretekov Okolo Slovenska ovládol Estónec, rozhodol záverečný šprint

BANSKÁ BYSTRICA 8. júna (WebNoviny.sk) – Víťazom 1. etapy na 60.+1. ročníku cyklistických pretekov Okolo Slovenska z Levoče do Banskej Bystrice (211,8 km) sa vo štvrtok stal Estónec Mihkel Räim z izraelského tímu Cycling Academy.

V etape s výrazne horským profilom, ktorej súčasťou bolo aj 7 vrchárskych prémií vrátane vysokotatranských prejazdov Starým Smokovcom, Štrbským Plesom či Čertovicou v Nízkych Tatrách si v šprintérskom závere väčšej skupiny cyklistov Räim poradil s Belgičanom Kevinom Pauwelsom a Talianom Davidem Mucellim.

Najlepším Slovákom bol Patrik Tybor

Líder celkovej klasifikácie Slovinec Jan Tratnik z tímu CCC Sprandi Polkowice finišoval ako šiesty a upevnil si prvú priečku s náskokom 13 sekúnd pred Čechom Josefom Černým (Elkov-Author Cycling Team). Spomedzi slovenských cyklistov bol v 1. etape najlepší Patrik Tybor, ktorý skončil sedemnásty. Celkovo patrí členovi tímu Dukla Banská Bystrica 14. pozícia s odstupom 30 sekúnd na Tratnika.

“Etapa bola zaujímavá. Hneď od začiatku odišiel únik, nemali sme tam však zastúpenie, čo je škoda. Od Čertovice sa už jazdilo naplno. Pri výstupe na ňu som mal krízu, vyšiel som hore až v druhej skupinke, ale ešte sa to, našťastie, spojilo. Dojazd bol technický, celkom som ho poznal. Mal som aj fyzicky dosť v závere, relatívne dobre to nakoniec dopadlo,” povedal Patrik Tybor po 1. etape.

Čanecký to chcel dotiahnuť do Top 10

“Etapa bola brutálna, aj keď so začiatkom sa išlo pomaličky normálne tempo cez Štrbské Pleso. Na Čertovici to Kolumbijčania roztrhali na milión skupín, čo sme neskôr museli dorážať. Od Brezna sa nastupovalo, chceli sme mať vždy jedného z tímu vpredu. V závere som chcel špurtovať, cítil som sa na Top 10, aj keď som mal kŕče, ale nakoniec som ´chytil´ kanál, rozbil som koleso a už len zotrvačnosťou som došiel do cieľa,” zhodnotil Marek Čanecký štvrtkovú etapu.

Únik dňa sa zrodil už po niekoľkých kilometroch, čo cyklisti opustili Levoču. Najprv bola vpredu dvojica Hans-Jörg Leopold (WSA-Greenlife) a Mattia Viel (Unieuro), neskôr sa pridali ďalší traja cyklisti Peeter Pruus (Rietumu Banka), Daniel Turek (Cycling Academy) a Nikolaj Trusov (RusVelo).

Po 40 km bol náskok utečencov už štvorminútový a neustále sa zvyšoval. Najvyššie postaveným pretekárom z tejto pätice bol po úvodnom prológu Trusov. Bývalý spolujazdec Petra Sagana v tíme Tinkoff figuroval na 24. priečke priebežného celkového poradia s odstupom 26 sekúnd na lídra Jana Tratnika.

Čech Turek ovládol prvé dve horské prémie v Starom Smokoci a Štrbskom Plese, tretia na Sýkorovom vrchu sa stala korisťou Taliana Viela. Na 123. km cyklisti prechádzali obávanou Čertovicou a vtedy bola vpredu už len dvojica Turek – Pruus, neskôr na Vagnári opäť dominoval Turek a poistil si dres pre najlepšieho vrchára. Potom sa únik skončil a na rýchlostnej prémii v Brezne (144,7 km) z veľkého balíka zvíťazil Tratnik.

S blížiacim sa koncom etapy sa podľa “live” sekcie portálu okoloslovenska.sk začalo nastupovať. Po jednom takomto pokuse sa dostala dopredu 8-členná skupina aj so Slovákom Marekom Čaneckým (Amplatz-BMC), ktorá si vypracovala náskok 30 sekúnd, ale pelotón ich dostihol. Ataky likvidoval najmä poľský tím CCC Sprandi Polkowice lídra pretekov Tratnika.

Únik nevydržal do konca

Na predposlednej horskej prémii 20 km pred cieľom na Spyneku bol prvý Kolumbijčan Bernardo Suaza (Manzana Postobon), Čanecký zabodoval na treťom mieste. Pred prvým príchodom do Banskej Bystrice sa vpredu sformovala 5-členná skupina s dvoma Slovákmi Čaneckým a Patrikom Tyborom. Obaja domáci pretekári bodovali na poslednej rýchlostnej prémii 14,5 km pred cieľom, keď skončili na druhom, resp. treťom mieste. Únik nevydržal do konca. Do cieľa napokon prišla väčšia skupina pokope a z nej vyšiel v šprinte víťaz Estónec Mihkel Räim.

Do prvej etapy pretekov Okolo Slovenska nastúpilo 146 cyklistov z 25 tímov a 28 krajín. O kvalitný športový zážitok sa budú do nedele starať jazdci z 5 prokontinentálnych tímov (PCT), 16 kontinentálnych zoskupení (CT) a 4 národných reprezentácií (NT). Medzi nimi figuruje aj jediné profesionálne slovenské družstvo UCI – Dukla Banská Bystrica patriace do kategórie CT. Celkový víťaz na Okolo Slovenska bude známy v nedeľu 11. júna v historickom centre Trnavy. V hre je 738 bodov do rebríčka UCI a tiež finančné odmeny v celkovej sume 30 455 eur. Celkový víťaz získa prémiu 3000 eur, víťaz každej etapy sa môže tešiť na 1300 eur.

VÝSLEDKY – OKOLO SLOVENSKA 2017 :

1. etapa: Levoča – Banská Bystrica (211,8 km): 1. Mihkel Raim (Est.) Israel Cycling Academy 5:06:20 h, 2. Kevin Pauwels (Belg.) Marlux – Napoleon Games, 3. Davide Mucelli (Tal.) Meridiana Kamen Team, 4. Sergio Higuita (Kol.) Manzana Postobón, 5. Dennis van Winden (Hol.) Israel Cycling Academy, 6. Jan Tratnik (Slovin.) CCC Sprandi Polkowice,…17. Patrik Tybor, Dukla Banská Bystrica…34. Marek Čanecký (obaja SR) Amplatz-BMC – všetci rovnaký čas ako víťaz

Poradie po 1. etape: 1. Jan Tratnik (Slovin.) CCC Sprandi Polkowice 5:10:57 h, 2. Josef Černý (ČR) Elkov-Author Cycling Team +13 s, 3. Mattia Cattaneo (Tal.) Androni -Sidermec +21, 4. Marco Frapporti (Tal.) Androni – Sidermec +24, 5. Piotr Brožyna (Poľ.) CCC Sprandi Polkowice +25, 6. Ricardo Vilela (Portug.) Manzana Postobon +26,…14. Patrik Tybor +30,…28. Martin Haring (obaja SR) obaja Dukla Banská Bystrica +39.

Zostávajúci program 60 + 1. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska (7. – 11. júna):

9. júna: Banská Bystrica – Nitra – 2. etapa (172 km) – 3 rýchlostné prémie – 3 horské prémie

10. júna: Nitra – Trnava – 3. etapa (222,1 km) – 3 rýchlostné prémie – 4 horské prémie

11. júna: Trnava – Trnava – 4. etapa (152,5 km) – 3 rýchlostné prémie