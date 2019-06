Daň z príjmu podnikateľov s obratom do sto tisíc eur sa zníži, potvrdil Danko

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) – Dane pre podnikateľov s nízkym obratom sa budú znižovať. Potvrdil to po pondelňajšom rokovaní koaličnej rady predseda SNS Andrej Danko.

„To, čo sa niekomu zdalo nedosiahnuteľným snom, a to je to, že sa dajú na Slovensku aj znižovať dane, je dnes dohodnutou realitou,“ uviedol. Nižšiu 15-percentnú daň z príjmov by pritom od budúceho roka mali platiť firmy a živnostníci, ktorých ročný obrat nepresiahne 100 tisíc eur.

Šéf národniarov zároveň potvrdil, že koaliční partneri sa dohodli aj na rozšírení okruhu potravín, na ktoré sa bude uplatňovať nižšia 10-percentná sadzba dane z pridanej hodnoty. O aké potraviny konkrétne pôjde, však nekonkretizoval. Už skôr sa však hovorilo, že by malo ísť o zdravé potraviny.

Teraz Danko hovorí, že chce týmto opatrením pomôcť najmä domácim producentom a v budúcnosti sa bude zasadzovať za znižovanie dane aj na ďalšie potraviny.

„Netajím sa tým, že chceme pomôcť výrobcom slovenských produktov. Moja ambícia určite pôjde ďalej, ale neviem, či sa mi to podarí ešte v tejto vláde. Ja si myslím, že by sme mali mať aj zníženú DPH v reštauračných zariadeniach alebo aspoň rozdelenú DPH, ako je v Rakúsku, na nápoje a jedlo,“ tvrdí.

O koaličných daňových a sociálnych opatreniach majú pritom poslanci Národnej rady SR v prvom čítaní rokovať už na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína v utorok 18. júna.