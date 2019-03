Dane zamestnancov a živnostníkov môžu po návrhu Mosta-Híd klesnúť o desiatky eur

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Pracujúci a živnostníci by mohli od budúceho roka na daniach ročne ušetriť desiatky eur. Predpokladá to návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne vládnej strany Most-Híd, ktorým sa má zvýšiť nezdaniteľná časť základu dane postupne zo súčasných 19,2-násobku životného minima na 21-násobok v budúcom roku a 22,7-násobok v roku 2021.

Zmiernenie dopadu na rozpočty samospráv

Predkladatelia postupné zvyšovanie nezdaniteľnej časti základu dane počas dvoch rokov odôvodňujú snahou o zmiernenie dopadu na rozpočty samospráv, do ktorých príjmy z dane z príjmov fyzických osôb smerujú.

V praxi by tak zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby mali na daniach ušetriť desiatky eur ročne. Hoci suma životného minima sa upravuje každoročne k 1. júlu, podľa jej súčasnej výšky by nárast nezdaniteľnej časti základu dane na 21-násobok znamenal jej zvýšenie o takmer 370 eur a na 22,7-násobok o bezmála 718 eur. V konečnom dôsledku by sa tak výsledná daň z príjmu fyzických osôb znížila v budúcom roku o viac ako 70 eur a v roku 2021 o vyše 136 eur.

Vládny Most-Híd svoj návrh odôvodňuje predovšetkým rastom daňového zaťaženia zamestnancov v posledných rokoch, keďže nezdaniteľné časti základu dane rastú pomalšie, ako rastú mzdy.

Vyššia časť zo mzdy zamestnanca

„Výsledkom je, že daň z príjmu tvorí postupne vyššiu časť zo mzdy zamestnanca. Najzreteľnejšie to je vidno pri zamestnancoch zarábajúcich minimálnu mzdu. Kým napríklad v roku 2014 neplatili žiadnu daň z príjmov, tak v roku 2019 ich daň z príjmu vychádza na 23,97 eura mesačne,“ uvádza sa v návrhu, ktorý strana predložila do parlamentu.

Tento efekt sa potom podľa predkladateľov prejavuje aj v dynamicky rastúcich príjmoch rozpočtu verejnej správy z dane z príjmov fyzických osôb. Celý jej výber pritom putuje do rozpočtov samospráv, ktoré by tak mali znášať aj výpadok spôsobený navrhnutým zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane.

Celkovo by tým pritom mali rozpočty samospráv prísť podľa odhadov až o 350 mil. eur. Práve kvôli zmierneniu dopadu na samosprávy navrhuje Most-Híd zvýšenie nezdaniteľnej časti v dvoch krokoch. V roku 2020 by tak mal byť výnos z dane z príjmov nižší o 180 mil. eur a v roku 2021 o ďalších 170 mil. eur.