Dáni podľa Rusnáka neboli úplní drevorubači, gól strelil futsalovému brankárovi

TRNAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Albert Rusnák si zo zámorskej súťaže MLS, kde v tejto sezóne v drese klubu Real Salt Lake dal už desať gólov, priniesol strelecký apetít i zdravé sebavedomie aj do slovenskej futbalovej reprezentácie.

Vyplatilo sa, vo štvrtkovom večernom medzištátnom prípravnom stretnutí v Trnave proti Dánsku pridal v 37. min gólovú „poistku“ na 2:0 a prakticky v predstihu rozhodol o očakávanom domácom triumfe. Hoci padol „len“ do siete mužstva amatérov z nižších súťaží, ktorí nahradili elitný, ale v súčasnosti „štrajkujúci“ dánsky tím.

„Každý reprezentačný gól ma poteší. Aj keď som sa dopočul, že som ho teraz v Trnave strelil futsalovému brankárovi. To je jedno, padol na reprezentačnej úrovni, takže to ma teší. Bola tam brejková situácia, dal som loptu ´Kucovi´ (Juraj Kucka, pozn.), zakričal som si, vrátil mi ju naspäť, neviem, či sa tam obranca súpera pošmykol. Prebral som si ju, dával som naslepo krížnu strelu a nejako to došlo do siete,“ charakterizoval v mixzóne po večernom dueli gólový moment 24-ročný Rusnák, ktorý si v 13. štarte za A-mužstvo SR pripísal druhý presný zásah.

Odohral prvý polčas

Podľa jeho slov o predzápasovej taktike proti dánskym hráčom s amatérskym štatútom nemohlo byť ani reči. „Mužstvo súpera sme neriešili, Nerozoberali sme ich rozostavenie, hru, odkiaľ sú, či je tam ľavák, pravák. To bolo úplne nepodstatné. Tréner Kozák povedal, že máme zo seba vydať všetko,“ vyjadril sa slovenský krídelník, ktorý odohral prvý polčas a po zmene strán ho vystriedal Róbert Mak.

„Bojovali sme s jedenástimi zatiahnutými hráčmi súpera, aj s terénom. Ten zápas stratil kvalitu už v momente, keď sme sa dozvedeli, s akým mužstvom Dáni prídu. Chceli sme sa trošku motivovať a zápas vyhrať. To je asi tak všetko, čo sme museli vo štvrtok urobiť. Nebolo veľmi čo rozoberať. Nastala situácia, aká nastala. My sme to nemohli a nevedeli ovplyvniť, museli sme sa iba skoncentrovať na tento duel a snažiť sa zvíťaziť,“ hodnotil Rusnák.

Po kvalitatívnej stránke to podľa Rusnáka určite nesplnilo svoj účel. „Možno z kondičného, že niektorí chalani hrali polčas, iní viac. V zápase sa predsa ináč nabeháme ako na tréningu, takže to je asi jediné pozitívum štvrtkového stretnutia. Dáni ukázali pár odkopov, mali z toho nejaké brejky, ale inak boli zatiahnutí,“ doplnil.

Nechce znevažovať výkon súpera

Rodák z českého Vyškova však vzhľadom na výkonnosť súperových hráčov nechcel znevažovať ich výkon. „Na druhej strane nie je im čo vyčítať, keď došli v takom zložení. Sú to hráči z nižších líg. Neboli to však úplní drevorubači, vedeli si aj prihrať. V dnešnej dobe vie každý behať i kopať do lopty, žiaden zápas nie je úplne ľahký. Nebolo to jednoduché, stále sme hrali do plných, stáli jedenásti vzadu,“ zdôraznil Rusnák.

Podľa jeho slov sa už treba skoncentrovať na nedeľu 9. septembra, keď slovenskí futbaloví reprezentanti absolvujú v Ľvove proti domácej Ukrajine prvé vystúpenie v 1. skupine B-divízie novovytvorenej európskej Ligy národov 2018/2019.

„Treba zabudnúť na zápas proti Dánom. Na Ukrajine to bude iný duel, iný súper. Aj keď budeme hrať bez divákov, ale je to ostrý zápas, je to Liga národov. Tam už pôjde o veľa. Musíme sa v hlavách aj fyzicky nastaviť na toto stretnutie i skutočnosť, že to bude o niečom inom ako vo štvrtok v Trnave,“ doplnil Albert Rusnák.