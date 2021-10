Lipšic sa obáva, aby sa verbálne útoky nepremenili na tragické činy a hovorí aj o „bielogolierových“ zločincoch

aktualizované 1. októbra, 14:34

Korupčná chobotnica, ktorá sa začala od minulého roku odhaľovať, je založená na objektivizovaných verifikovaných výpovediach desiatok ľudí, ktorí boli v pozíciách moci a zároveň potvrdzuje, akým spôsobom sa na Slovensku fungovalo.

Vyhlásil to špeciálny prokurátor Daniel Lipšic pred plénom parlamentu, ktoré rokuje o správe o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2020.

Lipšic pripomenul poslancom svoje niekdajšie slová, že lakmusovým papierom úprimnosti boja proti korupcii je skutočnosť, že sa trestné stíhania vedú rovnako ku všetkých podozrivým bez ohľadu na stranícku legitimáciu. „V súčasnosti tomu tak je, dôkazom sú aj súčasné kauzy,“ povedal s tým, že mu to nie je príjemné.

Zdržanlivé vystupovanie

Parlament upozornil, že pri svojom vystupovaní bude pomerne zdržanlivý aj preto, že viacero poslancov je trestne stíhaných alebo podozrivých z trestnej činnosti.

Domnieva sa, že aj agresivita útokov voči Úradu špeciálnej prokuratúry a vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) je sčasti možno motivovaná tým, aby „sme reagovali a vytvoril sa priestor na namietanie našej zaujatosti“.

Poslancov naprieč politickým spektrom vyzval, aby viedli civilizovanú debatu. „Obávam sa totiž, a nehovorím to len ako občan, ale z titulu pozície, ktorú zastávam, že v prípade stupňujúcej sa verbálnej animozity, ktorá stúpa aj na Slovensku, sa môže stať, že niektorí jednotlivci tvrdé verbálne agresívne vyjadrenia pretavia v tragické činy,“ uviedol špeciálny prokurátor. Dodal, že to hovorí z reálnych a nie hypotetických dôvodov.

Paragraf 363 Trestného poriadku

Lipšic počas parlamentnej debaty parlamentnej debaty tiež povedal, že diskutovaný paragraf 363 Trestného poriadku je úplne ojedinelý inštitút, ktorý nie je nikde v Európskej únii. Príde mu to trochu groteskné, že bez tohto paragrafu je ohrozená zákonnosť v krajine.

O spomínanom paragrafe sa hovorí v súvislosti s rozhodnutím generálnej prokuratúry, ktorá zbavila obvinenia bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského a podnikateľa Jaroslava Haščáka.

Špeciálny prokurátor počas debaty upozornil, že namiesto inštitútu spolupracujúci obvinený sa používa termín kajúcnik v pejoratívnom význame, ktorý je predmetom veľkej polemiky. Doteraz podľa Lipšica s týmto inštitútom problém nebol, kým sa využíval pri stíhaní „hrubokrkých“ zločineckých skupín, ale nastal až pri stíhaní „bielogolierových“ zločineckých skupín.

Výpovede spolupracujúcich obvinených

Lipšic zdôraznil, že sú desiatky rozhodnutí, keď sa využili výpovede spolupracujúcich obvinených podporené nepriamymi dôkazmi. Podľa špeciálneho prokurátora nie je možné odhaliť a odstíhať zločinecké skupiny, ktoré sú uzatvorené, trestnú činnosť nepáchajú na verejnosti a ani si nepíšu potvrdenia, komu, kto a čo odovzdal.

Ako poznamenal Lipšic, súdy úzkostlivo preskúmavajú dôveryhodnosť spolupracujúcich obvinených, hlavne, aká je ich motivácia.

Lipšic hovoril pred poslancami aj o výhradách k jeho mediálnym vyjadreniam. Poznamenal, že prvé mesiace vo funkcii nedával žiadne rozhovory a ani ich nemal v pláne robiť. Vzhľadom na to, že Úrad špeciálnej prokuratúry napádali vplyvné podozrivé a obvinené osoby alebo vplyvní politici, tak považoval za potrebné reagovať.

„Bol by som radšej, keby sa nás zastal niekto iný,“ uviedol Lipšic. Poznamenal, že o tom hovoril aj s generálnym prokurátorom, aby tak urobil on. Dodal, že by bol „najšťastnejším človekom na svete“, keby sa vyjadrovať nemusel a jeho úrad a prokurátori by mali podporu z tých miest, z ktorých by ju mali mať.