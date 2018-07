Daniel Martin bol najbojovnejším jazdcom Tour de France 2018, v užšom výbere figuroval aj Sagan

PARÍŽ 30. júla (WebNoviny.sk) – Írsky cyklista Daniel Martin sa stal najbojovnejším jazdcom 105. ročníka Tour de France.

Člen zoskupenia UAE Team Emirates zdolal v hlasovaní verejnosti a odbornej poroty viaceré výrazné osobnosti ostatnej edície „Starej dámy“ vrátane Petra Sagana, ktorý patril do užšieho výberu ôsmich kandidátov. Slovenský víťaz bodovacej súťaže získal toto ocenenie predvlani.

Tridsaťjedenročný Martin patril pred štartom Tour medzi ašpirantov na prenikavý výsledok v celkovej klasifikácii, ale nevyhol sa pádom a technickým problémom, ktoré ho napokon odsunuli na ôsmu pozíciu s mankom deviatich minút na víťaza. Cenu pre najbojovnejšieho jazdca pretekov si však vyslúžil svojim aktívnym prístupom a častými útokmi v kopcoch. Odmenou za snahu bolo pre Íra aj víťazstvo v 6. etape s cieľom na Mur de Bretagne.

„Neútočil som len preto, aby som robil preteky zaujímavejšími. Vždy kalkulujem, kedy zaútočiť, aby sa mi to vyplatilo. Jazdím pre víťazstvá, ale aj toto ocenenie je neskutočné. Mojim cieľom bolo pôvodne pódium v Paríži, no pády a smola mi v tomto zabránili. Nepodarilo sa mi to, ale toto je veľká vec, ktorá pre mňa veľa znamená,“ povedal Martin po príchode do cieľa poslednej etapy pre portál Cycling News.

V užšej nominácii na cenu pre najbojovnejšieho jazdca pretekov boli okrem Martina a Sagana aj Francúzi Julian Alaphilippe, Warren Barguil, Damien Gaudin a Sylvain Chavanel, Američan Lawson Craddock a Španiel Alejandro Valverde. Obdivuhodný bol predovšetkým výkon Craddocka, ktorý jazdil od úvodnej etapy so zlomenou lopatkou. Udivujúca bola aj aktivita Alaphilippa, ktorý triumfoval v súťaži o bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára.

