Daniela Hantuchová hrá Fed Cup dlhšie ako pol života, stále sa zobúdza s láskou

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) – Daniela Hantuchová v nedeľu posunula svoj národný rekord na 58 jednotlivých zápasov v Pohári federácie tenisových reprezentačných družstiev žien, nechystá sa končiť.

“Kým sa zobúdzam s tým, že to stále milujem, napĺňa ma to a baví, tak nie. Keď raz vstanem s vedomím, že stačilo, vtedy padne ono rozhodnutie. Sama vôbec netuším, kedy to bude. Je však pravda, že už mám svoj vek, pomýšľam na rodinu. Venujem sa aj biznisovým aktivitám, čo ma tiež posúva ďalej. Keď raz skončím, nebudem sedieť so založenými rukami,” povedala Hantuchová po tom, ako jej v NTC v Bratislave v rámci víkendového stretnutia SR – Holandsko (2:3) v play-off o svetovú skupinu PF 2018 slávnostne odovzdali Cenu za oddanosť reprezentácii od Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF).

Občas sa už ocitá na polceste

Bývalá členka Top 5 vo dvojhre aj štvorhre si momentálne nevie predstaviť kontinuitu v úlohe trénerky na plný úväzok, nebráni sa však úvahám o budúcej pozícii kapitánky vo Fed Cupe: “Samozrejme, bola by to obrovská pocta. Najdôležitejšie však je, aby to bolo dobré pre baby. Ak by to ony chceli, tak prečo nie? K terajšiemu kapitánovi Maťovi Liptákovi pociťujem veľký rešpekt, odvádza fantastickú robotu. Čo sa týka trénerskej pozície, nie som na čosi také pripravená – veď ešte hrám, sotva by to išlo aj, aj. Veľmi rada sa rozprávam o tenise a aj počas tých fedcupových týždňov odovzdávam skúsenosti, ale je to skôr takou konzultantskou a mentorskou formou. Teší ma, keď môžem pomôcť.”

Hantuchová priznala, že občas sa už ocitá na polceste: “Veru sa mi pritrafí, že som akoby na strane Maťa a fedcupovej trénerky Janette Husárovej. Snažím sa najmä mentálne nastaviť tie mladšie členky tímu, ubezpečiť ich, že som prechádzala rovnakými pocitmi. Keď mne kedysi Martina Suchá povedala, že je tiež nervózna, ľahšie sa mi spracovávalo, čo som cítila.”

Čerstvo už 34-ročná popradská rodáčka v minulosti dvakrát dostala Heart Award za výkony a nasadenie v konkrétnych asociačných termínoch, teraz sa ako prvá Slovenka dočkala Commitment Award. Medzi mužmi v Davisovom pohári zo Slovákov už splnili kritériá Dominik Hrbatý, Karol Kučera a Michal Mertiňák.

“Pravdupovediac, keď som sem cestovala, absolútne som netušila, že sa čosi takéto chystá. V lietadle som si však uvedomila, že budem mať práve v nedeľu narodeniny a vo Fed Cupe hrám dlhšie ako polovicu života. Je to niečo naozaj výnimočné a som za to vďačná. Nikdy by mi nenapadlo, že toľko rokov budem mať česť reprezentovať. Dnes som sa na dvorci skoro rozplakala od dojatia,” priznala Hantuchová.

Najhoršiu prehru rozchodila pri Dunaji

Držiteľka kariérneho Grand Slamu v mixe debutovala v Pohári federácie už v sezóne 1999 ako 16-ročná. V roku 2002 sa podieľala na celkovom triumfe SR: “Asi najkrajším zápasom pre mňa vo Fed Cupe bolo víťazstvo nad Conchitou Martínezovou v tom finále na Kanárskych ostrovoch. Patrí k najdôležitejším úspechom v celej mojej kariére. Ďalej by som vybrala bratislavský triumf nad Amélie Mauresmovou vo štvrťfinále rovnakého ročníka a prekonanie Jeleny Jankovičovej v Belehrade v roku 2010. Aj najhoršia prehra sa týka práve Jankovičovej, bolo to v tej známej bratislavskej štvorhre v sezóne 2011. Išla som to vtedy na pár hodín rozchodiť k Dunaju… Taký je však Fed Cup: víťazstvá v ňom sú neskutočne krásne a prehry, samozrejme, o to viac bolia – nehráte iba za seba, ale za všetkých.”

Hantuchová dosiaľ hrala v 32 stretnutiach SR. Má zápasovú štatistiku 38:20, z toho vo dvojhre 32:14 a vo štvorhre 6:6. “Keď sme v roku 2002 vyhrali celý Fed Cup, v tej chvíli som to vnímala pomaly ako samozrejmosť, išlo sa ďalej, hneď som hrala na WTA Finals v Los Angeles. Nedokázala som si naplno vážiť, užiť a doceniť, čo sme vlastne dosiahli. Až s odstupom rokov si uvedomujem, aké to bolo neskutočné. Absolútne nikdy som neľutovala, že som uprednostnila Fed Cup na úkor individuálneho programu. Napríklad bolo vopred totálne jasné, že na tom šampionáte pred pätnástimi rokmi nič neuhrám, hoci som sa oň usilovala celú sezónu. Rozhodnutie bolo na mne, nik ma neovplyvňoval a som nesmierne rada, že som vtedy na tom fedcupovom Final Four hrala, hoci som sa tým kvázi pripravila o koncoročné majstrovstvá,” podotkla Daniela Hantuchová.