Daniela Hantuchová má únavovú zlomeninu rebra

MADRID 6. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Daniela Hantuchová určitý čas bude mimo súťažného diania. Sobotňajšie vyšetrenie magnetickou rezonanciou ukázalo, že má únavovú zlomeninu rebra. Tridsaťštyriročná popradská rodáčka Hantuchová o tom informovala prostredníctvom twitteru.

Niekdajšia päťka svetového rebríčka vo dvojhre sa mala v piatok zapojiť na základe voľnej karty do kvalifikácie na turnaji WTA Premier Mandatory Mutua Madrid Open na antuke v španielskom Madride, ale napokon si namiesto nej proti jednotke “pavúka” Shelby Rogersovej ako náhradníčka zahrala Američankina krajanka Bethanie Matteková-Sandsová.

Hey guys not the greatest news to share with you-an MRI Test this morning showed i have a stressfracture in my rib 😥 pic.twitter.com/iOG0ztu3Qq

— Daniela Hantuchová (@dhantuchova) 6. mája 2017