Danka Barteková ďalšiu medailu nepridala, Slováci sa v tímovom mixe nedostali do finále

LEOBERSDORF 12. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí reprezentanti v záverečný súťažný deň na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v rakúskom Leobersdorfe (1. – 12. 8. 2018) už nerozšírili medailovú zbierku, v ktorej je sedem cenných kovov (3 – 2 – 2).

Slováci sa v poslednej disciplíne šampionátu neprebojovali do finálovej šestice. V tímovom mixe v skeete sa umiestnili v druhej desiatke výsledkovej listiny pozostávajúcej z 29 miešaných dvojíc v kategórii seniorov. Medzi juniormi nemalo SR zastúpenie v tejto disciplíne.

Slovenské duá skeetarov sa zoradili za sebou so zhodným výkonom 136 terčov. Na 16. mieste figurovali Veronika Sýkorová (67 b. /22-22-23/) s Dominikom Krčmárom (69 /23-24-22), 17. priečka patrila Danke Bartekovej (71 /23-24-24/) so Štefanom Zemkom (65 /24-22-19/), ktorí vlani skončili na 6. stupienku na MS v Moskve. Na postup do finále medzi šesticu najlepších mixov bolo v nedeľu v Leobersdorfe potrebné dosiahnuť aspoň 141 terčov.