Danka Barteková si vystrieľala triumf na Cypre, vyrovnala si osobné rekordy

Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková triumfovala v stredajších pretekoch v skeete žien na podujatí Grand Prix Nikózia na Cypre.

„Boli to pre mňa prvé preteky v sezóne, takže to bola aj taká skúška, ako sme momentálne na tom, kde sme skončili uplynulý rok a či som schopná to dostať zo seba aj tento rok… Musím povedať, že som veľmi spokojná aj s kvalifikačným základom, ktorý bol na úrovni môjho osobného rekordu 121 zo 125 a rovnako som spokojná s finálnym nástrelom, ktorý som dala a spravila som si osobný rekord 58. Predtým som mala na medzinárodnej súťaži najvyššie 56, čiže o dva terče som si zvýšila spomenutý rekord,“ povedala 35-ročná rodáčka z Trenčína, ktorej slová agentúre SITA sprostredkoval mediálny manažér Jozef Korbel.

Podmienky na Cypre boli veľmi náročné. Deň pred pretekmi sa teplota pohybovala na úrovni 5 stupňov Celzia. „Ťažšie sa dýchalo a keď som vydýchla, tak som si zarosila okuliare, čiže boli to sťažené podmienky a musela som sa veľmi skoncentrovať. Dnes bola na strelnici pre zmenu obrovská hmla, možno na hranici strieľateľnosti. A to, že som si vyrovnala osobné rekordy, mi potvrdzuje to, že som na správnej ceste. Som spokojná ako sme pracovali aj minulý rok, a ukazujú sa všetky tie veci, čo sme robili s trénerom Sandrom Bellinim, že nám fungujú. Preteky boli veľmi dobre obsadené, bolo tam 25 strelkýň, väčšina bola na úrovni Svetového pohára, takže aj toto ma nesmierne teší. Medzinárodné preteky Grand Prix Cyprus strieľam každý rok ako súčasť mojej prípravy. Je to moja prvá skúška pred sezónou, aby sme vedeli, kde sa nachádzam, ako som na tom a navyše som ich vyhrala po druhý raz v rade, z čoho mám veľkú radosť a verím, že to odštartuje úspešnú sezónu,“ dodala bronzová olympijská medailistka z OH 2012 v Londýne.