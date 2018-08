Danka Barteková zabojuje o medailu z majstrovstiev Európy, chce nadviazať na formu z tréningov

LEOBERSDORF 8. augusta (WebNoviny.sk) – Päť medailí priniesla prvá polovica európskeho šampionátu v streľbe z brokových zbraní v rakúskom Leobersdorfe.

Hlavnou strojkyňou doterajších úspechov bola Zuzana Rehák Štefečeková, ktorá päť štartov premenila na štyri cenné kovy – z dvojitého trapu má zlato z mixu s Hubertom Andrzejom Olejnikom a striebro zo súťaže jednotlivkýň, z trapu striebro z mixu s Erikom Vargom a bronz z individuálnych pretekov. Zbierku pódiových umiestnení dopĺňa bronz Olejnika v dvojitom trape mužov.

Strelnica nepatrí k tým ľahším

Od stredy patrí strelnica v Leobersdorfe už skeetarom. Vo štvrtok sa začnú súťaže mužov a žien. Najväčšou slovenskou nádejou na ďalší úspech je Danka Barteková.

„Mojou hlavnou ambíciou je pokračovať vo výsledkoch z tréningov, lebo v predchádzajúcich dňoch som ich mala vydarené. Budem rada, keď sa mi na tieto výkony podarí nadviazať aj v pretekoch. Strelnica v Leobersdorfe nepatrí k tým ľahším, náročná je najmä svojím pozadím a problémy robia aj pomalé terče. Bola by som spokojná s výkonom 118 terčov a viac, v pretekoch je práve toto môj štandard a priemer. Ak by som pridala ešte nejaké terče, bolo by to fajn,“ uviedla členka ŠCP Bratislava, ktoré má z ME v zbierke päť seniorských individuálnych medailí (2 – 1 – 2). Naposledy sa jej podarilo dostať na pódium na ME v roku 2015 v slovinskom Pragersku pri Maribore, kde skončila druhá. Odvety čaká na ďalšiu medailu z vrcholného podujatia.

Cíti sa ako smoliar roka

Danka Barteková má za sebou štyri vystúpenia v seriáli Svetového pohára 2018, v Guadalajare bola štvrtá, v Čchangwone siedma, v Tucsone ôsma a v Siggiewi desiata.

„Tento rok som smoliar roka, vždy mi chýbali jeden – dva terčíky. Na jednej strane je to smola, na druhej strane som premiérovo v kariére absolvovala kompletný program a pri tomto náročnom nasadení som bola štyrikrát v top 10,“ poznamenala skeetarka, ktorá sa od vlaňajška pod vedením Sandra Belliniho pripravuje v talianskom Montecatini: „Chcela som sa posunúť ďalej a prejsť na inú techniku. Minulý rok som sa zastreľovala, v tomto druhom už mám od seba aj očakávania, že sa nová práca začne ukazovať. Zatiaľ sa prejavuje na tréningoch, musím to predviesť aj v pretekoch. Prvá desiatka je síce fajn, ale nie je to práve to, na čo som bola zvyknutá.“