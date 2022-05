Danko: Ak by to Matovič myslel vážne, spojilo by sa hlasovanie o Ficovi s dôverou vláde

Ak by to Igor Matovič (OĽaNO) myslel vážne, tak by sa v parlamente spojilo hlasovanie o väzbe Roberta Fica (Smer-SD) s dôverou vláde. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to vyhlásil predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

Podľa neho bolo zrejmé, že sa pred hlasovaním dospelo k dohode, pretože predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) stiahol svojich poslancov z ďalšej diskusie. Danko uviedol, že on by sa pri hlasovaní o Robertovi Fica zdržal.

Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský v relácii povedal, že hlasovanie o Robertovi Ficovi nakoniec bolo o vláde, lebo sa ukázalo, či má parlamentnú väčšinu. Majerský poznamenal, že by hlasoval za vydanie šéfa Smeru-SD na väzobné stíhanie.

Predseda strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker vyhlásil, že by si najskôr položil otázku, či sú súdy nastavené na likvidáciu politickej opozície. „Nevidím dôvod, aby parlament chránil poslanca pred rozhodovaním súdov,“ vyhlásil Drucker.

Predseda strany Aliancia Krisztián Forró povedal, že „koalícia nie je schopná“ a že potopila „svoju vlajkovú loď“. Podľa šéfa Aliancie sa koalícia snaží zatvárať poslancov opozície. „Nemyslím si, že tadiaľ vedie cesta,“ dodal Forró.