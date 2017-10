Danko by uvítal viac ruštiny na slovenských školách, uvažuje aj o zavedení šachu

PETROHRAD 17. októbra (WebNoviny.sk) – Predseda NR SR Andrej Danko (SNS), ktorý sa zúčastňuje na 137. zasadnutí Medziparlamentnej únie v Petrohrade, by uvítal viac ruštiny na slovenských školách. Ako povedal po stretnutí s gubernátorom Petrohradu Georgijom Poltavčenkom, cestou však nie je povinná výučba ruštiny, ako to bolo pred rokom 1989. Podľa Danka výučba cudzieho slovanského a neslovanského jazyka by bola výhodou.

„Kombinácia ruštiny s angličtinou, alebo nemčinou, môže len pomôcť našim žiakom a študentom,“ uviedol Danko s tým, že by bolo treba na výučbu ruského jazyka využiť ruštinárov, ktorí si museli meniť aprobácie. „Ľudia vo svete chcú vedieť po rusky. V Petrohrade pôsobí množstvo zahraničných firiem,“ konštatoval.

Posilnenie ruského jazyka

Na stretnutí s gubernátorom povedal, že máme veľký záujem na posilnení ruského jazyka. „V súčasnosti nám práve tento jazyk, aj v rámci rozvoja napríklad obchodu, chýba. Nesmieme zmeškať vlak spolupráce a znalosť ruského jazyka nám v tom môže len pomôcť,“ povedal na stretnutí Andrej Danko.

Danko gubernátorovi hovoril o svojej záľube, ktorou je šach. „Je to môj milovaný šport,“ povedal predseda parlamentu, podľa ktorého by sme na Slovensku mohli uvažovať o zavedení šachu do škôl. „Šach dáva džentlmenskú česť a posúva logické myslenie,“ dodal.

Medziparlamentná spolupráca

V rámci bilaterálnych vzťahov má podľa Danka svoje významné postavenie aj medziparlamentná spolupráca.

„Vzťahy na úrovni zákonodarných zborov môžu prispieť k pragmatickému dialógu na čo najvyššej úrovni, a preto im aj naša parlamentná delegácia prikladá veľký význam. Medziparlamentnú spoluprácu vnímam ako jednu z hlavných možností komunikácie a spolupráce v súčasnej dobe. Aktivizácia spolupráce skupín priateľstva po parlamentných voľbách v oboch krajinách v roku 2016 nabrala značnú intenzitu,“ povedal Andrej Danko. V tejto súvislosti má byť významným impulzom aj pripravovaná oficiálna návšteva Danka v Rusku v dňoch 12. – 15. novembra.