Aktualizované: Danko chce parlamentnému zahraničnému výboru vysvetliť, že je dôležité nemať čierno-biele videnie

aktualizované 23. novembra, 18:52

BRATISLAVA 23. novembra (WebNoviny.sk) – Predseda parlamentu Andrej Danko sa zúčastní na zasadaní parlamentného zahraničného výboru, aby poslancom vysvetlil, že je dôležité nemať čierno-biele videnie.

Ako dnes ďalej povedal novinárom na brífingu, v ktorom reagoval na uznesenie, že má výboru vysvetliť svoj prejav na pôde ruskej Štátnej dumy, urobí tak napriek tomu, že uznesenie je v rozpore s rokovacím poriadkom. „Na zlé rozhodnutia netreba reagovať zlom,“ povedal s tým, že uznesenie výboru zapadá do rôznych nálad, ktoré sa objavili po jeho návrate z Ruska. „Prekvapuje ma reakcia spoločnosti a niektorých fundovaných ľudí,“ skonštatoval.

Príklad si treba brat od Česka

Podľa Danka Slovensku hrozí, že mu pre spory okolo zahraničnopolitickej orientácie „ujde vlak medzinárodnej spolupráce“. Príklad si podľa neho v tejto oblasti treba brať napríklad z ČR, ktorej prezident Miloš Zeman sa stretáva s prezidentmi Spojených štátov, Ruska alebo Číny.

Rusko podľa Danka nie je možné odsudzovať podľa minulosti a komunistickej ideológie. „Videl som štát, kde si podávajú ruky svetoví politici,“ uviedol s tým, že Rusko v poslednom čase navštívil napríklad nemecký prezident alebo predseda izraelského Knessetu.

Chcem byť proslovenský

„Veľké národy dokážu viesť dialóg,“ zdôraznil s tým, že nevidí dôvod hádať sa, kto je proruský alebo proamerický. „Chcem byť proslovenský,“ vyhlásil. Pokiaľ ide o otázku zabratia Krymu, toto podľa Danka spolu s problematikou Kosova alebo Katalánska patrí právnikom. Zároveň kritizoval opozíciu, že sa pri hlasovaní na pôde výboru spojila s ĽS NS.

Predseda Národnej rad SR Andrej Danko by mal parlamentnému zahraničnému výboru vysvetliť svoje vystúpenie v ruskej Štátnej dume. Uzniesol sa na tom výbor prostredníctvom hlasov opozičných poslancov. Danko vystúpil s prejavom v Štátnej dume minulý týždeň počas oficiálnej návštevy Ruska. Za to si vyslúžil kritiku opozície aj niektorých europoslancov. V prejave mimo iného povedal, že bez silného Ruska nie je možné zabezpečiť svetový mier.

Absurdné tvrdenia Danka

Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko nezostal podľa liberálov svojej povesti nič dlžný. Strana Sloboda a Solidarita sa výrazne ohradzuje voči absurdným tvrdeniam Danka, ktorý navodzuje dojem, že strana SaS paktuje s Kotlebovou ĽSNS.

„Poslanci za stranu SaS Peter Osuský a Juraj Droba podporili na zahraničnom výbore NR SR návrh uznesenia nezaradeného poslanca demokratickej opozície Zsolta Simona. Tento návrh podporili aj kotlebovci bez akejkoľvek predchádzajúcej dohody s demokratickou opozíciou,“ uvádza sa v stanovisku strany.

Demokratická opozícia

S tým, že podľa logiky Andreja Danka, keď demokratická opozícia navrhne odvolanie nekompetentného ministra Ficovej vlády a poslanci klubu ĽSNS tento návrh podporia, opozícia automaticky kooperuje s ĽSNS. „Ide o absurdné videnie a vnímanie politiky, príznačné pre politika kalibru Andreja Danka,“ zdôrazňujú liberáli. Predsedovi parlamentu SaS odporúča, aby sa nad sebou zamyslel práve on.

„Na jednej strane podporuje deklaráciu, ktorou sa prihlási k proeurópskemu smerovaniu Slovenska. Už o pár dní neskôr povie v ruskej Dume tamojším poslancom, že vysoko oceňuje ich otvorenosť a schopnosť riešiť problémy korektným dialógom. Toto odkáže pán Danko krajine, ktorá násilne anektovala Krym,“ upozorňuje SaS.

Poslankyňa NR SR za hnutie Sme rodina Adriana Pčolinská podporila návrh, aby Danko s výsledkami a okolnosťami cesty do Ruska oboznámil priamo poslancov Zahraničného výboru NR SR, pretože okolo jeho pracovnej cesty v Ruskej federácii sa rozpútala polemika. „Zároveň sa však domnievam, že najvyšší ústavní činitelia majú svoje aktivity konzultovať s ministerstvami vtedy, ak to oni sami uznajú za vhodné a potrebné. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák si svoje poznámky pre médiá smerom k predsedovi NR SR, ale zároveň aj k prezidentovi SR mohol odpustiť. Mal im ich povedať medzi štyrmi očami, len to by musel svoj mandát plnohodnotne vykonávať na Slovensku a nie v New Yorku,“ vyhlásila Pčolinská.