Danko chce nechať celý konflikt na Rusov a Ukrajincov, súhlasí s Orbánom a zbrane by im neposielal

Slovensko nesmie byť vtiahnuté do konfliktu na Ukrajine a dodávať tam zbrane. V diskusnej relácii Na hrane televízie Joj to uviedol bývalý predseda parlamentu a šéf mimoparlamentnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

Doplnil, že za dôležité považuje zachovanie „strategického kľudu“, ako to povedal maďarský premiér Viktor Orbán.

Rusi a Ukrajinci si to majú vyriešiť sami

„Nechajme Rusov a Ukrajincov, aby si tento problém vyriešili. Nedodávajme tam zbrane, nestavajme sa na akúkoľvek stranu,“ vyhlásil Danko. Doplnil, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby konflikt skončil.

Zároveň povedal, že to, čo sa deje momentálne na Ukrajine, sa osem rokov dialo v Donecku a Luhansku. Na celej Ukrajine sa pritom podľa neho diali „rôzne biznisy, rôzne rozkrádačky v asistencii predstaviteľov USA“.

Danko je podľa Naďa ochranca Rusov

Podla ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽanO) Danko v politike nič iné nerobil, len sa prisával na Rusko a ešte pár dní pred vypuknutím vojny tvrdil, že Vladimir Putin je garanciou mieru vo svete.

„Počas vlády, v ktorej bol predsedom parlamentu pán Danko, mal v rukách okrem Slovenskej informačnej služby aj Vojenské spravodajstvo,“ povedal Naď s tým, že obe tieto organizácie poukazovali na problém ruskej propagandy.

Tiež pripomenul, že Danko bránil napríklad schváleniu strategických obranných dokumentov alebo uzavretiu obrannej zmluvy s USA.

„Celý svet vyhosťoval ruských agentov, ktorí mali diplomatické krytie, len Slovensko to neurobilo. On to zakázal,“ dodal Naď s tým, že Danko ochraňoval Rusov celý čas.